Tgrt Haber
Haberler>Spor>Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 22:55 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:56
Gaziantep FK&#039;da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK'da hazırlıklara start verildi.

Gaziantep FK​, Trendyol Süper Lig​'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa​ ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
gaziantep fktrendyol süper ligkasımpaşaSelçuk İnan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...