Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 22:55 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:56
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK'da hazırlıklara start verildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com