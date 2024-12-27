Kenan Özer Bodrum FK'dan ayrıldı!

27 Aralık 2024 21:25 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:11

Trendyol Süper Lig takımı Bodrum FK, Kenan Özer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig​ takımı Bodrum FK​'da 37 yaşındaki kanat oyuncusu​ Kenan Özer ile vedalaşma kararı aldı. Ege kulübü, tecrübeli futbolcu ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:

"Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022/2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer’e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz."

37 yaşındaki Kenan Özer, bu sezon Bodrum FK'da 8 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 1 gol sevinci yaşadı.