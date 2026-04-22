Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Mirel Radoi oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:53

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde konuşan Radoi, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Mirel Radoi oldu.
Radoi, kentte olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, çok çalışmayı seven biri olduğunu belirtti.
Türkiye liginin kaliteli bir lig olduğunu ve Romanya ligine benzediğini ifade etti.
Avrupa'da mücadele etmek için Türkiye ligini tercih ettiğini söyledi.
Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Radoi'yi 2-3 aydır takip ettiklerini ve genç oyunculara verdiği önemin kendilerini etkilediğini belirtti.
Radoi, kendisini 1,5 yıllığına Gaziantep FK'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.
’ye emek veren tüm teknik direktörlere teşekkür eden Radoi, "Önceki istatistikleri inceledim. Ben bir sihirbaz değilim ama çok çalışmayı seven bir insanım. Elbette hatalarımız olacak, ancak bu hataların hiçbiri isteyerek yapılmayacaktır. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Eski kulübüme de buraya gelmeme fırsat tanıdıkları için ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

"ROMANYA İLE TÜRKİYE LİGİ BİRBİRİNE BENZİYOR"

Radoi, Türkiye’yi daha önceden tanıdığını, futbolculuk döneminde Türk Milli Takımı ve Galatasaray’a karşı oynadığını, olarak da Konferans Ligi’nde İstanbul Başakşehir FK ile karşılaştığını hatırlattı. Dünyanın en önemli liglerinden birinde görev yapacağını ifade eden Radoi, "Türkiye ligi şu anda 9. sırada. Bu da buranın kaliteli bir lig olduğunu gösteriyor. Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor; biz de tutku ve duygularımızla oynuyoruz. Burada da bu şekilde oynanıyor. Daha önce Arabistan’dan teklifler aldım ancak somut değildi. Türkiye liginin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Hem güçlü bir ligde yer almak hem de Avrupa'da mücadele etmek için burayı tercih ettim. Daha önce Mircea Lucescu ve Gheorghe Hagi gibi isimler burada başarı elde etti. Bu da tercihimi etkileyen faktörlerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ise teknik direktörü 2-3 aydır takip ettiklerini aktardı. Proje takımı oluşturmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Herkesin bir B planı olmalı. Türkiye'de futbol sisteminde 4-5 maç kötü gidince teknik direktör gönderilir. Eğer göndermezseniz, birkaç maç sonra yönetim ve başkan tartışılır. Hocamıza bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Kötü takım değiliz. Bundan sonra daha iyi işler yapmak için mücadele edeceğiz. Beklentimiz yüksek. Allah utandırmasın." dedi.

Radoi'nin genç oyunculara verdiği önemin kendilerini etkilediğini belirten Yılmaz, "Bugün altyapımızdan her ilçeden bir oyuncu sahaya çıksa, seyirci ortalamamız 11 bin 700’den iki katına çıkar. 30-35 yaşındaki oyuncularla genç oyuncuların sahadaki eforu çok farklı. Bu nedenle hocamızın bu yönü bizi cezbetti." değerlendirmesinde bulundu. Konuşmaların ardından Radoi, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

#Futbol
#süper lig
#teknik direktör
#gaziantep fk
#Radoi
#Spor
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
