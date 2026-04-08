Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de heyecan, ertelenen 27. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu’nun ateşli atmosferinde Göztepe karşısında 3 puan arıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev maçın tüm detayları netleşti.
Göztepe ile Galatasaray arasındaki bu kritik mücadele, bugün saat 20.00’de başlayacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, naklen ve sadece beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın bu önemli randevusuna Alper Akarsu’yu atadı. Akarsu’nun saha içerisindeki yardımcıları ise şu isimler olacak:
|Görevi
|Adı Soyadı
|Yardımcı Hakem
|Gökhan Barcın
|Yardımcı Hakem
|Esat Sancaktar
|Dördüncü Hakem
|Melih Aldemir
Maçın kritik kararlarında devreye girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu da açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre;
VAR: Sarper Barış Saka
AVAR: Murat Altan görev yapacak.