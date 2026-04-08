Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’de heyecan, ertelenen 27. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu’nun ateşli atmosferinde Göztepe karşısında 3 puan arıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev maçın tüm detayları netleşti.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, bugün saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak.
Dördüncü hakem Melih Aldemir olacak.
VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Murat Altan görev yapacak.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Galatasaray arasındaki bu kritik mücadele, bugün saat 20.00’de başlayacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, naklen ve sadece beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN HAKEMİ ALPER AKARSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın bu önemli randevusuna Alper Akarsu’yu atadı. Akarsu’nun saha içerisindeki yardımcıları ise şu isimler olacak:

GöreviAdı Soyadı
Yardımcı HakemGökhan Barcın
Yardımcı HakemEsat Sancaktar
Dördüncü HakemMelih Aldemir
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Maçın kritik kararlarında devreye girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu da açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre;

VAR: Sarper Barış Saka

AVAR: Murat Altan görev yapacak.

