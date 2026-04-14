Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşırken kulüplerle ilgili çeşitli transfer iddiaları da ortaya atılmaya başladı. Ligde zirvede yer alan ve üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasına yerleşen isim bir kez daha Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer haberlerine noktayı koydu Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, yıldız oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağına dair çıkan iddiaları yalanlayarak, oyuncunun Inter'de mutlu olduğunu ve herhangi bir görüşme olmadığını belirtti. Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya açıklamalarda bulundu. Stipic, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu olduğunu ifade etti. Menajer, Hakan'ın Galatasaray ile ne geçen yaz ne de ocak ayında herhangi bir görüşme yapmadığını belirtti. Herhangi bir somut talep veya resmi girişim olmadığını vurguladı. Hakan Çalhanoğlu'nun şu anda tamamen Inter'e, şampiyonluk yarışına ve takımla birlikte başarıya ulaşmaya odaklandığını söyledi. Oyuncunun Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlandığını belirtti.

Geçtiğimiz yaz ve devre arası transfer dönemlerinde adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor. Yaz transfer dönemi yaklaşırken Hakan'ın adı bir kez daha Galatasaray ile anılırken yıldız oyuncunun yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu iddia edildi.

MENAJERİNDEN TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı tartışılırken konuyla ilgili yıldız ismin menajeri Gordon Stipic'ten de açıklama geldi. Stipic, transfer iddiaları ve Hakan'ın geleceğiyle ilgili ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya açıklamalarda bulundu. Romano, Stipic'in değerlendirmeleriyle ilgili X platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Gordon Stipic, "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu belirten Stipic, başarılı orta saha oyuncusunun hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu olduğunu söyledi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞME OLMADI"

Hakan'ın Galatasaray'a olası transferiyle ilgili spekülasyonların geçmişte de sık sık gündeme geldiğini ve şimdi yeniden koşulduğunu belirten Stipic şunları söyledi:

"Ancak gerçekler çok açık: Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı.

Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor."