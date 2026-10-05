Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı: Dudak uçuklatan para trafiği

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İstanbul
'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol adliyeye sevk edilirken, ortaya çıkan MASAK raporu şoke etti. Kol'un hesaplarındaki olağandışı para trafiği savcılık dosyasına girerken, raporlarda yüksek miktarlarda para girişi ve çıkışı tespit edildi.
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.
Yapılan incelemede Kol'un söz konusu dönemde toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerde hesaplarından çıkan toplam para miktarının 72,1 milyon TL olduğu, hesaplarına giren para miktarının ise 62,5 milyon TL olarak hesaplandığı aktarıldı.
Böylece Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasındaki toplam hesap işlem hacminin 135 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.
MASAK uzmanları tarafından yıllara göre gerçekleştirilen araştırma, olağandışu para trafiğini gözler önüne serdi. İşlem hacminde özellikle 2020 yılından sonra belirgin artış yaşandığı tespit edildi.
Hesaplardaki para trafiğinin 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde ciddi şekilde hızlandığı belirlendi. Sadece 2026 yılında hesaplara yaklaşık 22 milyon 300 bin lira girişe karşılık, 40 milyon 800 bin lira çıkış olduğu ortaya çıktı.