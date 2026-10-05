'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol adliyeye sevk edilirken, ortaya çıkan MASAK raporu şoke etti. Kol'un hesaplarındaki olağandışı para trafiği savcılık dosyasına girerken, raporlarda yüksek miktarlarda para girişi ve çıkışı tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı: Dudak uçuklatan para trafiği Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında yürütülen bahis soruşturmasında, savcılık dosyasına giren MASAK raporunda dikkat çekici finansal hareketler ortaya çıktı. MASAK raporu, Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketlerini inceledi. Bu dönemde Kol'un toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirdiği ve toplam hesap işlem hacminin 135 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi. Hesaplarından çıkan toplam para miktarı 72,1 milyon TL, hesaplarına giren para miktarı ise 62,5 milyon TL olarak hesaplandı. MASAK raporuna göre, hesap hareketlerinde özellikle 2020 yılından sonra belirgin bir artış yaşandı. Para giriş ve çıkışlarındaki hareketlilik 2024 ile 2026 yılları arasında daha da hızlandı.

14 YILDA 135 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemede Kol'un söz konusu dönemde toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerde hesaplarından çıkan toplam para miktarının 72,1 milyon TL olduğu, hesaplarına giren para miktarının ise 62,5 milyon TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

Böylece Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasındaki toplam hesap işlem hacminin 135 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

2020 YILINDAN SONRA OLAĞANDIŞI ARTIŞ

MASAK uzmanları tarafından yıllara göre gerçekleştirilen araştırma, olağandışu para trafiğini gözler önüne serdi. İşlem hacminde özellikle 2020 yılından sonra belirgin artış yaşandığı tespit edildi.

Hesaplardaki para trafiğinin 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde ciddi şekilde hızlandığı belirlendi. Sadece 2026 yılında hesaplara yaklaşık 22 milyon 300 bin lira girişe karşılık, 40 milyon 800 bin lira çıkış olduğu ortaya çıktı.

