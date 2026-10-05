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Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:21

Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı: Dudak uçuklatan para trafiği

'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un banka hesapları MASAK merceği altına alındı. Yapılan incelemelerde Kol'un hesabından 2012-2026 yılları arasında toplamda 135 milyon TL'lik bir para trafiği olduğu tespit edildi. Para hareketlerinin 2024 ve 2026 yılları arasında olağandışı şekilde hızlanması dikkat çekti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:21

'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakemi adliyeye sevk edilirken, ortaya çıkan raporu şoke etti. Kol'un hesaplarındaki olağandışı para trafiği dosyasına girerken, raporlarda yüksek miktarlarda para girişi ve çıkışı tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı: Dudak uçuklatan para trafiği

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında yürütülen bahis soruşturmasında, savcılık dosyasına giren MASAK raporunda dikkat çekici finansal hareketler ortaya çıktı.
MASAK raporu, Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketlerini inceledi.
Bu dönemde Kol'un toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirdiği ve toplam hesap işlem hacminin 135 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.
Hesaplarından çıkan toplam para miktarı 72,1 milyon TL, hesaplarına giren para miktarı ise 62,5 milyon TL olarak hesaplandı.
MASAK raporuna göre, hesap hareketlerinde özellikle 2020 yılından sonra belirgin bir artış yaşandı.
Para giriş ve çıkışlarındaki hareketlilik 2024 ile 2026 yılları arasında daha da hızlandı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı: Dudak uçuklatan para trafiği

14 YILDA 135 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemede Kol'un söz konusu dönemde toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerde hesaplarından çıkan toplam para miktarının 72,1 milyon TL olduğu, hesaplarına giren para miktarının ise 62,5 milyon TL olarak hesaplandığı aktarıldı.

Böylece Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasındaki toplam hesap işlem hacminin 135 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

2020 YILINDAN SONRA OLAĞANDIŞI ARTIŞ

MASAK uzmanları tarafından yıllara göre gerçekleştirilen araştırma, olağandışu para trafiğini gözler önüne serdi. İşlem hacminde özellikle 2020 yılından sonra belirgin artış yaşandığı tespit edildi. 

Hakem Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı: Dudak uçuklatan para trafiği

Hesaplardaki para trafiğinin 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde ciddi şekilde hızlandığı belirlendi. Sadece 2026 yılında hesaplara yaklaşık 22 milyon 300 bin lira girişe karşılık, 40 milyon 800 bin lira çıkış olduğu ortaya çıktı. 
 

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ETİKETLER
#MASAK
#Süper Lig
#Savcılık
#Yasin Kol
#Hakemler Dosyası
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