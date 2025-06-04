İrfan Can Kahveci'den samimi açıklamalar:

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe günlerine dair itiraflar geldi. Bir dönem çok zorlandığını söyleyen İrfan Can Kahveci, takımın kaptanı olmak istediğini belirtti.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN FENERBAHÇE SÖZLERİ

"Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak. 2-3 yıl önce istenmeyen bir adamdım; hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum. Bu sezon hem kendi adıma hem de takım olarak, istediğimiz yerlere ulaşamadık. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu. Son olarak ise milli takım ya da Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak istiyorum."