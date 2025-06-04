Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Göztepe'den Romulo transferi için resmi açıklama!

Göztepe'de Romulo transferine dair net bir açıklama yapıldı. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Romulo için çok ciddi bir teklif aldıklarını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göztepe'den Romulo transferi için resmi açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 21:25

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Romulo transferi başta olmak üzere İzmir ekibi adına pek çok konuya değindi. Gürsel Aksel Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Ivan Mance, Göztepe stratejisi özelinde kritik detaylar paylaştı.

GÖZTEPE'DE ROMULO TRANSFERİ

"Romulo için bütün olasılıklar mevcuttur. Gerçekçi düşünürsek kendisi gösterdiği performansla çok ilgi çekti. Çok büyük teklif de aldık. Göztepe tarihinin açık ara en büyük transfer teklifi geldi. Bize istenilen bonservis bedeli verilmezse Romulo burada kalacak. Bizim istediğimiz bonservis verilirse gider. Bizim belirlediğimiz miktarlar olmadığı sürece Romulo Göztepe'de kalır."

Göztepe'den Romulo transferi için resmi açıklama!

İSMAİL KÖYBAŞI İÇİN YENİ KONTRAT

"İsmail ile attığımız imza 3 yıllık görev sürecimizin en iyi transferiydi. Çünkü o an gerçekten kulüpte üzüntü vardı, takım küme düşmüştü. Herkes kulüpten uzaklaşıyordu. Modern dünyanın mantığına göre milli takımda yıllarca oynamış, o sezon Trabzonspor’da şampiyon olmuş, 10 Süper Lig takımından teklifler almış bir oyuncu buraya gelmeyi tercih etmezdi. Gerçekten o isimleri, kulüpleri ve parayı bir yana koydu. Kendisine sunulan projeye öncelik verdi. Hepimize yardım etti, herkesi yukarı çekti. Söylediği her şey gerçek oldu. İsmail muhteşem bir adam ve kesinlikle en iyi transferimiz. Zaten kendisi belirtiyor, taraftarımız da farkındadır, İsmail; Göztepe’yi her şeyin önüne koyuyor. İsmail’e 1 yıl daha kalmasını teklif ettik."

Göztepe'den Romulo transferi için resmi açıklama!

TRANSFER POLİTİKASI HAKKINDA

"Bizim stratejimizi herkes biliyor. Yaz döneminde ne olursa olsun, Romulo ya da Dennis’i büyük paralara satsak da bizim stratejimizi devam ettireceğiz. Kendini geliştirecek, Göztepe’ye hizmet edecek, başarıya aç oyuncular tercih edeceğiz. Bizden futbol efsanesi beklemeyin! 37 yaşındaki oyuncuyu getirmeyiz. Bizim çok başka fikirlerimiz var. Taraftarlarımız bize sonuna kadar güvensin. Taraftar alacağımız isimleri bilmeyebilir ama sonuçta bu oyuncular, Avrupa tarafından fark edilecek futbolculara dönüşecekler."

Göztepe'den Romulo transferi için resmi açıklama!

BREZİLYA'DAN TRANSFERLER

"Yazılan isimler var. Ben takip etmiyorum. Brezilya pazarı, çok büyük pazar. Biz Brezilyalı oyuncularla çalışmasını çok iyi biliyoruz. Onların takıma nasıl katkı vereceğini çok iyi biliyoruz. Buradan çok transferler yaptık. Yine Brezilya’dan transferler yapacağız, imzalar atacağız."

Sıkça Sorulan Sorular

GÖZTEPE'DE TAKIMDAN GİDECEK FUTBOLCULAR ÇOK MU?
İzmir temsilcisinde, takımın iskelet kadrosu genel olarak korunacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Anderson Talisca için transfer sürprizi: Yeni sezon için kritik karar!
Galatasaray'a transfer müjdesi: Inaki Pena ipleri kopardı!
ETİKETLER
#göztepe
#göztepe
#Romulo
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.