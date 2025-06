Göztepe'den Romulo transferi için resmi açıklama!

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Romulo transferi başta olmak üzere İzmir ekibi adına pek çok konuya değindi. Gürsel Aksel Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Ivan Mance, Göztepe stratejisi özelinde kritik detaylar paylaştı.

GÖZTEPE'DE ROMULO TRANSFERİ

"Romulo için bütün olasılıklar mevcuttur. Gerçekçi düşünürsek kendisi gösterdiği performansla çok ilgi çekti. Çok büyük teklif de aldık. Göztepe tarihinin açık ara en büyük transfer teklifi geldi. Bize istenilen bonservis bedeli verilmezse Romulo burada kalacak. Bizim istediğimiz bonservis verilirse gider. Bizim belirlediğimiz miktarlar olmadığı sürece Romulo Göztepe'de kalır."

İSMAİL KÖYBAŞI İÇİN YENİ KONTRAT

"İsmail ile attığımız imza 3 yıllık görev sürecimizin en iyi transferiydi. Çünkü o an gerçekten kulüpte üzüntü vardı, takım küme düşmüştü. Herkes kulüpten uzaklaşıyordu. Modern dünyanın mantığına göre milli takımda yıllarca oynamış, o sezon Trabzonspor’da şampiyon olmuş, 10 Süper Lig takımından teklifler almış bir oyuncu buraya gelmeyi tercih etmezdi. Gerçekten o isimleri, kulüpleri ve parayı bir yana koydu. Kendisine sunulan projeye öncelik verdi. Hepimize yardım etti, herkesi yukarı çekti. Söylediği her şey gerçek oldu. İsmail muhteşem bir adam ve kesinlikle en iyi transferimiz. Zaten kendisi belirtiyor, taraftarımız da farkındadır, İsmail; Göztepe’yi her şeyin önüne koyuyor. İsmail’e 1 yıl daha kalmasını teklif ettik."

TRANSFER POLİTİKASI HAKKINDA

"Bizim stratejimizi herkes biliyor. Yaz döneminde ne olursa olsun, Romulo ya da Dennis’i büyük paralara satsak da bizim stratejimizi devam ettireceğiz. Kendini geliştirecek, Göztepe’ye hizmet edecek, başarıya aç oyuncular tercih edeceğiz. Bizden futbol efsanesi beklemeyin! 37 yaşındaki oyuncuyu getirmeyiz. Bizim çok başka fikirlerimiz var. Taraftarlarımız bize sonuna kadar güvensin. Taraftar alacağımız isimleri bilmeyebilir ama sonuçta bu oyuncular, Avrupa tarafından fark edilecek futbolculara dönüşecekler."

BREZİLYA'DAN TRANSFERLER

"Yazılan isimler var. Ben takip etmiyorum. Brezilya pazarı, çok büyük pazar. Biz Brezilyalı oyuncularla çalışmasını çok iyi biliyoruz. Onların takıma nasıl katkı vereceğini çok iyi biliyoruz. Buradan çok transferler yaptık. Yine Brezilya’dan transferler yapacağız, imzalar atacağız."