İsmail Kartal’a veda mesajları yağdı: 4 yıldızdan dikkat çeken paylaşımlar!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmileşti. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli teknik adam İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada kararın karşılıklı anlayış çerçevesinde alındığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/2115137071136563314?a=sm5BUCQfp8d0RpTeumM&s=20

FUTBOLCULARDAN DUYGUSAL VEDALAR

Ayrılık haberinin ardından sarı-lacivertli soyunma odasından İsmail Kartal için peş peşe veda mesajları geldi. Takımın öne çıkan isimleri, tecrübeli çalıştırıcıya sosyal medya üzerinden teşekkür etti:

İrfan Can Kahveci: Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Gösterdiğiniz emek ve paylaştığımız her şey için size ve ekibinize teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun." notunu düştü.

Kerem Aktürkoğlu: Paylaşımında memnuniyetini dile getiren Kerem, "Sevgili İsmail Kartal Hocam, Sizi tanıdığım ve kısa bir süre de olsa sizinle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana kattığınız her şey ve bizlere verdiğiniz tüm emekler için size çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda her şey gönlünüzce olsun. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş: Bir video paylaşımıyla hocasına veda eden Mert Hakan, "Yolun açık olsun, özel ve kalbi güzel hocam.." kelimeleriyle duygularını aktardı.

Nathan Ake: Kartal ile olan karesini paylaşan Hollandalı stoper ise paylaşıma kısa bir "Teşekkürler hocam" notu ekledi.

SARI-LACİVERTLİ KULÜPTEKİ KARİYERİ VE RAKAMLAR

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki serüveni 2010-2014 yılları arasında Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın yardımcılığıyla başladı. 2014 yazında ilk kez teknik sorumlu olarak kulübenin başına geçen deneyimli teknik adam; Ocak 2022'de ikinci, 2023 yazında ise Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası üçüncü kez takımın başına getirildi.

KULÜP REKORU KIRDI

2023-2024 sezonuna hem ligde hem Avrupa'da 19'da 19 yaparak fırtına gibi giren Kartal, o sezon derbi mağlubiyeti yaşamadan ve deplasmanda yenilmeyerek 99 puan topladı ve kulüp tarihine geçti.

SON DÖNEM İSTATİSTİKLERİ

2026-2027 sezonunda ligde 1.78 puan ortalaması yakalayan 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 19 resmi maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.