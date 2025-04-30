İspanyol basınından büyük Arda Güler isyanı! Real Madrid’i çökerten sessiz deha

Real Madrid’in bu sezonki düşüşünün baş aktörlerinden biri, Arda Güler gibi bir yeteneği görmezden gelen teknik direktör Carlo Ancelotti oldu. İspanyol medyasına göre milli yıldızımız, az sayıda şans bulmasına rağmen her fırsatta takıma seviye atlatsa da Ancelotti bu gerçeği göz ardı ederek takımını yaktı.

Milli yıldızımın Arda Güler Real Marrid'de sezon başından beri Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından çok az süre tanınan bir oyuncu. Ama süre aldığı her maçta çok iyi işler yaptı ve Real Madrid'e ivme kazandırdı. Fakat Ancelotti, tüm kamuoyu baskısına rağmen Arda'ya hak ettiği şansı yeterince vermedi. Real Madrid bu sezon beklentilerin uzağında kalırken İspanyol basınına göre Ancelotti'nin Arda'yı kullanmaması bu kötü sonu getiren en önemli sebeplerden biri.

ANCELOTTI'NİN DENEYİM TAKINTISI

El Confidencial’de yer alan haberde, Real Madrid’in en saf ve parlak yeteneklerinden biri olan Arda Güler'in, sezon boyunca Ancelotti tarafından göz ardı edilmesinin son olarak Kral Kupası'nın Barcelona'ya kaybedilmesiyle neticelenen başarısızlık silsilesinin en önemli sebeplerinden biri. Aslında kadronun kilit parçası olabilecek bu genç orta saha oyuncusu, teknik direktörün deneyimli oyunculara olan takıntısı nedeniyle yalnızca kritik anlarda hatırlandı. Arda, her oyuna girdiğinde fark yaratırken, sistemli şekilde kenarda tutulması Real Madrid’in sezon boyunca yaşadığı dengesizliğin simgesi haline geldi.

KUPA FİNALİNDE GELEN FARKINDALIK

Kupa finalinin ilk yarısı Madrid adına tam anlamıyla kabustu. Topa sahip olamayan, organize olamayan takım soyunma odasından farklı bir anlayışla çıktı. Daha agresif, daha cesur ve topu isteyen bir takım izledik. Mbappé’nin oyuna girişi hücumu canlandırdı ama esas değişim orta sahada yaşandı: Arda Güler ve Luka Modric’in oyuna girmesi, takımı adeta hayata döndürdü.

YOK SAYILAN BİR OYUNCUNUN VERDİĞİ MESAJ

Madrid’in maçta düzeni bulması ve oyunu yönlendirmesi, Arda’nın orta alandaki varlığıyla mümkün oldu. Daha önce Athletic Bilbao ve Getafe karşısında da etkileyici performanslar sergilemişti. Barcelona karşısında da benzer bir çıkış yapmıştı. Ancak Ancelotti, bu oyuncuyu sistemine entegre etmekte geç kaldı. Neden daha fazla oynatmadı, sadece kendisi biliyor.

ANCELOTTI’NİN SABIRSIZLIĞI VE KARARSIZLIĞI

Sezon başında Arda'yı orta sahada deneyen Ancelotti, beklediği sonucu alamayınca onu tamamen kenara itti. Belki de sorun oyuncudan çok, ona tanınan sabırsız süredeydi. Genç oyuncuların gelişmesi için zamana, özgüvene ve fırsata ihtiyaçları vardır. Arda, bunlardan mahrum bırakıldı.

YERİNE OTURAN PARÇALAR VE ARDA’NIN ÖNEMİ

Sezon ilerledikçe Madrid kadrosunda taşlar yerine oturmaya başladı. Tchouaméni klasik bir ön libero gibi şekillenirken, Bellingham sahada her yere koşan bir enerjiye dönüştü. Ceballos oyunu toparladı. Arda ise, savunma görevlerinden özgürleştirildiğinde oyun akışını yönlendiren, pas trafiğini kontrol eden, hücuma zeka ve ritim kazandıran bir oyuncu oldu. Fakat bu potansiyel aylarca boşa harcandı.

İSTİKRARLI VE SESSİZ BİR PROFESYONEL

Tüm sezon boyunca sakatlık yaşamayan nadir oyunculardan biri olan Arda, buna rağmen en az süre alan isimlerden biri oldu. Hiçbir zaman şikayet etmedi, kamuoyuna tek bir serzenişte bulunmadı. Sabırla çalıştı ve şans geldiğinde konuşan ayakları oldu. Bu tavrı, profesyonelliği ve disipliniyle takdire şayan.

REAL MADRID’İN KAYBETTİĞİ BİR SEZONUN ÖZETİ

El Confidencial’in analizine göre Real Madrid’in bu sezon beklenen seviyenin gerisinde kalmasının önemli sebeplerinden biri, Ancelotti’nin Arda Güler gibi bir cevheri değerlendirememesiydi. Tecrübeye olan aşırı güveni, onu geleceği şekillendirecek bir oyuncudan mahrum bıraktı. Arda’nın sessiz yükselişi, Ancelotti’nin en büyük teknik yanlışı olarak sezonun sonunda net şekilde ortaya çıktı.