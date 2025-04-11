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 | Burak Ayaydın

İtalya'da gündem bahis skandalı: Nicolo Zaniolo da soruşturma listesinde!

İtalya'da ünlü futbolcuların bahis girişimleri gündeme bomba gibi düştü. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo'nun da soruşturulduğu süreç, çok ciddi iddialarla ilerliyor ve futboldan men konusunu gündeme getiriyor. işte tüm ayrıntılar.

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İtalya'da gündem bahis skandalı: Nicolo Zaniolo da soruşturma listesinde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 17:14

İtalya Serie A'da bir dönem oynamış ya da şu an hala oynayan bazı ünlü futbolcular, skandal bir bahis iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Esasen ise yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan sporcular arasında; Nicolo Zaniolo, Angel Di Maria ve Weston McKennie gibi isimler var ve kritik araştırma gittikçe derinleşiyor.

İTALYA'DA YİNE BAHİS SKANDALI

Geçmişte de pek çok kez bahis yüzünde soruşturma süreçleri yaşanan İtalya, an itibarıyla yine aynı skandalla gündeme geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre; Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Aralık 2021 ile Ekim 2023 döneminin incelendiği soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında ev hapsi talep edildi ve 1.5 milyon Euroluk nakite el konuldu. Haberlerde, aralarında isimleri daha önce yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli'nin yanı sıra Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'dan da bahsedildi.

İtalya'da gündem bahis skandalı: Nicolo Zaniolo da soruşturma listesinde!

TONALI VE FAGIOLI TAHSİLDARLIK YAPMIŞ

İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarında yaptığı incelemede ulaştığı sonuçlara göre; bu iki ismin, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettiği ve tahsildarlık yaptığı belirtildi. Söz konusu sporcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarıldı. İddiaya göre futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları para aktarımlarıyla bahis ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir 'banka' gibi kullandıkları kaydedildi.

İtalya'da gündem bahis skandalı: Nicolo Zaniolo da soruşturma listesinde!

NICOLO ZANIOLO KONUSU KRİTİK!

Daha önce Tonali ve Fagioli'nin futboldan men cezası aldığı süreç, Zaniolo için ev hapsi ya da suç ölçüsüne göre 'yine' aynı ceza yani futboldan men anlamına gelebilir. Eğer hukuki gelişmeler böyle sonuçlanırsa, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan İtalya ekibi Fiorentina'ya transferi de iptal olacak gibi duruyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ZANIOLO TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLUYOR?
Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo, futboldan men cezası alması durumunda satın alma opsiyonunun kullanılması için gerekli olan pozitif ortamı tam tersine döndürmüş olacak.
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ETİKETLER
#İtalya Serie A
#yasadışı bahis
#nicolo zaniolo
#Spor
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