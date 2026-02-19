İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldı! Dev transfer teklifi yolda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yenerek son 16 turunun kapısını araladı. Rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan sarı kırmızılılarda gecenin kahramanlarından biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

Sahada kaldığı 77 dakika boyunda bitmek bilmeyen enerjisi, hızlı çıkışları ve ikili mücadelelerdeki dayanıklı yapısıyla rakiplerine soğuk terler döktüren milli futbolcunun bu performansı ses getirdi.

JUVENTUS'A 3 KERE SOL BEK DEĞİŞTİRTTİ

18. dakikada Andrea Cambiaso'nun sarı kart görüp cezalı duruma düşmesine neden olan, onun yerine giren Juan Cabal'ın da 59'da kırmızı kart görmesini sağlayarak konuk ekibin sol beklerinin kâbusu olan 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin dikkatini çekti.

İtalyan devinin Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini, maçın ardından Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldı ve kulüp yetkililerine milli yıldızın durumunu araştırmaları gerektiğini söyledi.

'KENAN YILDIZ' BENZETMESİ

Galatasaraylı oyuncunun özellikle fiziksel gücünün çok iyi olduğunu söyleyen Chiellini'nin, "Barış'ı hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkân olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimi ile masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi.

Sezon başında kendisine talip olan Suudi Arabistan kulübü NEOM'a gitmesine izin verilmediği için Galatasaray kulübü ile kısa süreli kriz yaşayan Barış Alper, Devler Arenası'ndaki başarılı performansıyla sezon sonu Avrupa yolunu açacak gibi görünüyor.

50 MİLYON EURO

Öte yandan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray-Juventus maçında sosyal medyada adı en çok anılan futbolculardan biri oldu.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan bir İtalyan futbolsever, "Barış Alper'i en az 50 milyon Euro'ya satarsınız" diyerek, yıldız oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinden birine gideceği yorumunu yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için de özel bir prim maddesinin bulunduğu ve bu hedefe ulaşmayı çok istediği öğrenildi.