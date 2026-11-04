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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:26

Jesus de Miguel'in ölümü sonrası kaleci Owono için soruşturma! Ceza alacak mı? Hukukçular açıkladı

İspanya İkinci Ligi'nde Tenerife'nin golcüsü Jesus de Miguel, Andorra maçında yaşadığı sert ikili mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Kaleci Jesus Owono hakkında soruşturma başlatılırken, spor hukukçuları olayın hukuki boyutunu değerlendirdi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Jesus de Miguel'in ölümü sonrası kaleci Owono için soruşturma! Ceza alacak mı? Hukukçular açıkladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 15:26

İspanya 2. Ligi'nde sahada yaşanan acı bir olay dünyasını yasa boğdu. Tenerife forması giyen forvet oyuncusu Jesus de Miguel, Andorra ile oynanan maçta kaleci Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelenin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 

Jesus de Miguel'in ölümü sonrası kaleci Owono için soruşturma! Ceza alacak mı? Hukukçular açıkladı

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan futbolcunun vefatı büyük bir üzüntüye sebep olurken, olayla ilgili polis soruşturması ve hukuki tartışmalar hız kazandı.

CEZA HUKUKU MU, SPORTİF YAPTIRIM MI?

Jesus de Miguel'in vefat haberinin ardından, pozisyonun başrolündeki Andorra kalecisi Jesus Owono'nun hukuki olarak ne tür bir süreçle karşı karşıya kalacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin RMC Sports'a açıklamalarda bulunan spor hukuku uzmanı Miguel Galan, Owono'nun hukuki risklerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Tartışmalı bir top ve geç müdahale söz konusu olduğunda, İspanya Yüksek Mahkemesi'ndeki mevcut eğilim, ceza mahkemesinde davanın düşürülmesi veya beraat yönündedir. Olayın ceza hukuku kapsamına girmesine zemin hazırlayacak olan sonuçların ciddiyeti değil, oyuncunun sahip olduğu niyettir. İspanya Yüksek Mahkemesi içtihatlarına göre, bir maç esnasında gerçekleşen aşırı davranışlar ceza hukuku kapsamına değil, yalnızca sportif yaptırımlar kapsamına girer."

Jesus de Miguel'in ölümü sonrası kaleci Owono için soruşturma! Ceza alacak mı? Hukukçular açıkladı

OWONO AİLEDEN ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRLANIYOR

Yaşananların ardından derin bir psikolojik çöküntü yaşayan kaleci Jesus Owono, İspanya radyo kanalı Cadena Cope'un haberine göre acı haber duyulmadan önce bile büyük bir üzüntü içindeydi. Derinden etkilenen genç kalecinin, kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadan önce de Miguel'in ailesiyle özel olarak iletişime geçip özür dilemeyi amaçladığı belirtildi.

Jesus de Miguel'in ölümü sonrası kaleci Owono için soruşturma! Ceza alacak mı? Hukukçular açıkladı

Maç sırasındaki görüntülerde, Owono'nun soyunma odasına yöneldiği ancak Jesus de Miguel'in durumunun vahametini fark ederek hemen sahaya geri döndüğü anlar dikkat çekti. Pazartesi akşamı Tenerife stadyumundaki taraftarlar tarafından stadyum çıkışında hedef gösterilen ve sosyal medyada yoğun eleştiriler alan Andorra kalecisi, tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

Jesus de Miguel'in ölümü sonrası kaleci Owono için soruşturma! Ceza alacak mı? Hukukçular açıkladı

CİNAYET MASASI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İspanyol spor basınına yansıyan son bilgilere göre Marca, Santa Cruz de Tenerife Ulusal Polisi cinayet masası biriminin Jesus de Miguel'in ölümünün ardındaki tüm koşulları ve detayları netleştirmek amacıyla resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.

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ETİKETLER
#Futbol
#Tenerife
#İspanya Yüksek Mahkemesi
#Jesús De Miguel
#Andorra
#Jesus Owono
#Spor
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