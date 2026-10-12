İspanya La Liga’nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal’i konuk etti. Santiago Bernabeu’daki mücadeleyi 1-0 kazanan Real Madrid’e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Yan Diomande attı.

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HABERİN ÖZETİ Jose Mourinho yine ortalığı karıştırdı: Hareketinin gerekçisini sonra açıkladı Real Madrid, sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup etti ancak teknik direktör Jose Mourinho, Vinicius Junior'un kırmızı kart görmesine tepki göstererek basın toplantısına katılmadı. Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında Villarreal'i 1-0 yenerek galip geldi. Maçın 62. dakikasında Yan Diomande Real Madrid'in tek golünü attı. Vinicius Junior'ın 71. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Golü iptal edilen Vinicius Junior, aynı pozisyonda faulü nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Teknik Direktör Jose Mourinho, hakemin kararına tepki olarak basın toplantısına katılmadı. Mourinho'nun Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında yer almak istediği için konuştuğu belirtildi.

GOL İPTAL OLDU, VINICIUS KIRMIZI YEDİ

Maçın 71. dakikasında Vinicius Junior’un ağlara gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Golü iptal edilen Brezilyalı oyuncu, aynı pozisyondaki faulü nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

MOURINHO BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Kırmızı kart kararına büyük tepki gösteren Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda dikkat çeken bir adım attı. Portekizli teknik adam, hakemin kararını protesto etmek için basın toplantısına katılmadı.

CEZA ALMAMAK İÇİN ÇIKMAMIŞ

Marca’nın aktardığına göre Mourinho çevresindekilere, Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında yer almak istediği için konuşmayacağını söyledi.

Basın mensuplarının, Mourinho’yu 40 dakikadan uzun bir süre beklediği, teknik adamın kararının ise sonradan anlaşıldığı belirtildi.