Jose Mourinho yine ortalığı karıştırdı: Hareketinin gerekçisini sonra açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İspanya La Liga’nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal’i konuk etti. Santiago Bernabeu’daki mücadeleyi 1-0 kazanan Real Madrid’e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Yan Diomande attı.
Maçın 71. dakikasında Vinicius Junior’un ağlara gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Golü iptal edilen Brezilyalı oyuncu, aynı pozisyondaki faulü nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Kırmızı kart kararına büyük tepki gösteren Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonunda dikkat çeken bir adım attı. Portekizli teknik adam, hakemin kararını protesto etmek için basın toplantısına katılmadı.
Marca’nın aktardığına göre Mourinho çevresindekilere, Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında yer almak istediği için konuşmayacağını söyledi.
Basın mensuplarının, Mourinho’yu 40 dakikadan uzun bir süre beklediği, teknik adamın kararının ise sonradan anlaşıldığı belirtildi.