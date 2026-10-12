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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:39

Jose Mourinho yine ortalığı karıştırdı: Hareketinin gerekçisini sonra açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Villarreal'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Jose Mourinho yine ortalığı karıştırdı: Hareketinin gerekçisini sonra açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 14:39

İspanya La Liga’nın 8. haftasında , sahasında ’i konuk etti. ’daki mücadeleyi 1-0 kazanan Real Madrid’e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Yan Diomande attı.

HABERİN ÖZETİ

Jose Mourinho yine ortalığı karıştırdı: Hareketinin gerekçisini sonra açıkladı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid, sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup etti ancak teknik direktör Jose Mourinho, Vinicius Junior'un kırmızı kart görmesine tepki göstererek basın toplantısına katılmadı.
Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında Villarreal'i 1-0 yenerek galip geldi.
Maçın 62. dakikasında Yan Diomande Real Madrid'in tek golünü attı.
Vinicius Junior'ın 71. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.
Golü iptal edilen Vinicius Junior, aynı pozisyonda faulü nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
Teknik Direktör Jose Mourinho, hakemin kararına tepki olarak basın toplantısına katılmadı.
Mourinho'nun Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında yer almak istediği için konuştuğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

GOL İPTAL OLDU, VINICIUS KIRMIZI YEDİ

Maçın 71. dakikasında ’un ağlara gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Golü iptal edilen Brezilyalı oyuncu, aynı pozisyondaki faulü nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Jose Mourinho yine ortalığı karıştırdı: Hareketinin gerekçisini sonra açıkladı

MOURINHO BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Kırmızı kart kararına büyük tepki gösteren Real Madrid Teknik Direktörü , maç sonunda dikkat çeken bir adım attı. Portekizli teknik adam, hakemin kararını protesto etmek için basın toplantısına katılmadı.

Jose Mourinho yine ortalığı karıştırdı: Hareketinin gerekçisini sonra açıkladı

CEZA ALMAMAK İÇİN ÇIKMAMIŞ

Marca’nın aktardığına göre Mourinho çevresindekilere, Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında yer almak istediği için konuşmayacağını söyledi.

Basın mensuplarının, Mourinho’yu 40 dakikadan uzun bir süre beklediği, teknik adamın kararının ise sonradan anlaşıldığı belirtildi.

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#real madrid
#Futbol
#jose mourinho
#villarreal
#santiago bernabeu
#vinicius junior
#Spor
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