Jose Mourinho'dan maç öncesinde şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Başakşehir maçı öncesinde flaş ifadeler geldi. Şampiyonluğun gittiğini söyleyen Jose Mourinho, taraftarlara saygı duyulması gerektiğini belirtti.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

""Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Oyuncularım profesyonel, yapmamız gereken bir iş var. Tabii ki aldığımız mağlubiyet bizi üzdü ama işimiz bu. Kolay bir hafta olmadı bizim için ama yine de çok iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. 4 maçımız kaldı ve ligi ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var. Kalan maçlarda Fenerbahçe armasını onurlandırmamız gerekiyor. Bu yüzden maksimum performansımızı göstermek zorundayız. Taraftarlarımız acı çekiyor. Buna saygı duymamız gerekiyor. Onurumuz için oynayacağız."