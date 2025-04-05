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 | Burak Ayaydın

Karadeniz'de puanlar paylaşıldı! Çaykur Rizespor yine kazanamadı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor karşılaştı. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede, puanlar paylaşıldı.

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Karadeniz'de puanlar paylaşıldı! Çaykur Rizespor yine kazanamadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 16:06

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor arasındaki zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada, maçın son bölümünde 2 gol geldi.

Karadeniz'de puanlar paylaşıldı! Çaykur Rizespor yine kazanamadı

RİZE'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Çaykur Rizespor 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, Net Global Sivasspor ise Veljko Simic'in 84. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Maç bu skorla sona ererken, iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı ve küme hattındaki rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı. Sonuç olarak ise Çaykur Rizespor 34 puana, Net Global Sivasspor ise 31 puana yükseldi.

https://x.com/CRizesporAS/status/1908496030112350561

ÇAYKUR RİZESPOR 3 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Antalyaspor ve Bodrum FK'ya kaybeden Karadeniz ekibi Sivasspor'la da berabere kaldı. Öte yandan Rizespor'la berabere kalan Sivasspor'un ise deplasmandaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Yiğidolar, deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken birinden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz'de puanlar paylaşıldı! Çaykur Rizespor yine kazanamadı

Sıkça Sorulan Sorular

SİVASSPOR DEPLASMANDA EN SON NE ZAMAN KAZANDI?
Sivasspor son olarak deplasmanda 25 Ekim 2024'te Adana Demirspor'u mağlup etmişti.
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#sivasspor
#çaykur rizespor
#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
#ilhan palut
#Spor
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