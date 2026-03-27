Kazımcan Karataş'a çakmak atarak yaralayan taraftar hakim karşısına çıktı!

1 Aralık 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, tribünden atılan yabancı maddeyle bir futbolcunun yaralanmasına ilişkin görülen davada savcı mütalaasını açıkladı.

Chobani Stadı'ndaki olayda, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ı yüzünden yaraladığı belirlenen sanık Mert Güçlü hakkında, 6222 sayılı sporda şiddet yasası uyarınca "silahla kasten yaralama" suçundan hapis cezası talep edildi. Savunmasında "Bir anlık refleksle ve üzüntüyle attım, pişmanım" diyen sanığın yargılandığı dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla yaza ertelendi.

"AMACIM ÇAKMAĞI MÜŞTEKİYE ATMAK DA DEĞİLDİ"

Savunmasında müştekiyi tanımadığını belirten Güçlü, "Fenerbahçe taraftarıyım. Olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gitmiştim. Maç esnasında Galatasaray gol atınca Galatasaraylı futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Bu esnada tribünden çok sayıda yabancı madde atıldı. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular benim bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım." dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Sanık hakkında 6222 sayılı yasa yollamasıyla "silahla yaralama" suçundan yargılamanın yapıldığı, dosya kapsamında bulunan doktor raporu, tutanaklar ve sanık ikrarı birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 6222 sayılı yasanın 17, 18 maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

16 HAZİRANA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.