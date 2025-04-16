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Editor
 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız için telefon ettiler: Transferde beklentiler yükseldi!

Kenan Yıldız için Liverpool'dan sonra Bayern Münih de devreye girdi. Milli futbolcuyu uzun zamandır takip eden Bayern Münih, an itibarıyla Juventus ile ilk temaslara başladı.

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Kenan Yıldız için telefon ettiler: Transferde beklentiler yükseldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 14:19

Juventus'ta Kenan Yıldız için sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Kenan Yıldız'ı transfer etmeye karar veren Bayern Münih, Juventus'u aradı ve milli futbolcu için bilgi istedi.

KENAN YILDIZ'I GERİ İSTİYORLAR

Kenan Yıldız'ı bedelsiz olarak Juventus'a gönderen Bayern Münih, altyapısından çıkan yetenekli futbolcu için 60 milyon Euro + bonuslar içeren bir transfer paketi hazırladı! Kenan Yıldız'ın gelişiminin beklediğinden farklı ilerlediğini gören Bayern Münih, Juventus ile sürpriz transfer için resmen görüşmelere başladı.

JUVENTUS KENAN YILDIZ İLE YOLLARI AYIRABİLİR

Mali krizin eşiğinde olan Juventus, İtalyan basınının haberine göre 80 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

Kenan Yıldız için telefon ettiler: Transferde beklentiler yükseldi!

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 44 maça çıkan Kenan Yıldız, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı. A Milli Takım'da da düzenli oynayan Yıldız'ı, ayrıca Liverpool da takip ediyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ JUVENTUS'A NE ZAMAN GELDİ?
Milli futbolcu, 2022 yazında Bayern Münih altyapısından Juventus altyapısına bedelsiz transfer olmuştu.
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