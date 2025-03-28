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Editor
 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'a eski hocasından ağır sözler! "Sen kendini kim sanıyorsun?"

Kenan Yıldız için İtalya basınında flaş bir haber ortaya çıktı. Juventus'un eski hocası Thiago Motta'nın, Kenan Yıldız'a antrenmanlarda çok sert davrandığı iddia edildi.

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Kenan Yıldız'a eski hocasından ağır sözler!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 21:08

İtalyan gazeteci Sabatini, Juventus'ta Kenan Yıldız ve Thiago Motta'nın tartıştığını iddia etti. Sabatini, Motta'nın antrenmanlarda Kenan Yıldız'a karşı oldukça sert çıkışları olduğunu ve bir noktadan sonra Kenan Yıldız'ı tamamen sildiğini belirtti.

KENAN YILDIZ'A AĞIR SÖZLER

İtalyan gazeteci; Motta'nın bir defasında Kenan'ı, "Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin." diyerek azarladığını paylaştı.

JUVENTUS'TA AYRILIK YAŞANMIŞTI

Kenan Yıldız'a söylediği sözler ile gündeme gelen eski hoca Motta, İtalyan devi ile birçok beraberlik almış ve oldukça başarısız bir performansın ardından kovulmuştu.

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KENAN YILDIZ'IN İSTATİSTİKLERİ

Juventus formasıyla bu sezon 41 maçta forma giyen milli yıldız, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ A MİLLİ TAKIM'DA KAÇ GOL ATTI?
Türkiye formasıyla 19 maça çıkan Kenan, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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ETİKETLER
#kenan yıldız
#kenan yıldız
#juventus
#juventus
#Thiago Motta
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