Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Benfica performansıyla zirveye yerleşti!

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile yükselişe geçen performansı, her geçen gün istatistiklere daha da yansıyor. Başarılı futbolcu; şimdi de pek çok yıldızı geride bırakarak formayı en çok giyen isim oldu, işte detaylar.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu etkisi devam ediyor. Galatasaray'dan sonra transfer olduğu Portekiz ekibinde başarılı bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İDDİALI İSTATİSTİK

FIFPRO tarafından açıklanan resmi verilere göre Kerem Aktürkoğlu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında en çok maça çıkan isim oldu. Sahaya çıktığı mücadelelerin %75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev aldı ve Valverde gibi yıldızları geride bırakarak zirveye yerleşti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 49 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 14 asistle önemli bir katkı sağladı.