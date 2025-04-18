Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Benfica performansıyla zirveye yerleşti!

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile yükselişe geçen performansı, her geçen gün istatistiklere daha da yansıyor. Başarılı futbolcu; şimdi de pek çok yıldızı geride bırakarak formayı en çok giyen isim oldu, işte detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Benfica performansıyla zirveye yerleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 14:29

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu etkisi devam ediyor. Galatasaray'dan sonra transfer olduğu Portekiz ekibinde başarılı bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İDDİALI İSTATİSTİK

FIFPRO tarafından açıklanan resmi verilere göre Kerem Aktürkoğlu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında en çok maça çıkan isim oldu. Sahaya çıktığı mücadelelerin %75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev aldı ve Valverde gibi yıldızları geride bırakarak zirveye yerleşti.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası: Benfica performansıyla zirveye yerleşti!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 49 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 14 asistle önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU?
Benfica, milli futbolcu için 12 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Demirkol'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert eleştiri: "Şu durumu istese yapamazdı"
Alvaro Morata transferi gerçekleşiyor: Galatasaray'da sürpriz ayrılık!
ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.