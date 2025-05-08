Kevin De Bruyne için sürpriz talip: İtalyan ekibi de devreye girdi!

Kevin De Bruyne ve Manchester City'nin yolları ayrılırken, kritik transfer sürecine Napoli de dahil oldu. Halihazırda Kevin De Bruyne için Galatasaray başta olmak üzere pek çok talip bulunurken, şimdi de İtalyan ekibi devreye girdi.

Kevin De Bruyne transferinde Napoli sürprizi yaşanıyor. İtalyan basınının duyurduğu habere göre Galatasaray'ın uzun zamandır istediği Kevin De Bruyne için mavi beyazlılar da resmen devreye girdi.

KEVIN DE BRUYNE TRANSFERİ İÇİN NAPOLI'DEN ROMELU LUKAKU KOZU

Manchester City'den ayrılacak Kevin De Bruyne için pek çok takım nabız yoklarken, Napoli de Romelu Lukaku ile ön plana çıkmak istiyor. Yıldız orta sahaya ayrıca Şampiyonlar Ligi vaadinde bulunacak olan mavi beyazlılar, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Belçikalı orta saha ile 2 yıllık bir kontrat imzalamayı planlıyor.

KEVIN DE BRUYNE VE BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City'deki son senesinde şu ana kadar 36 mücadelede forma giyen Kevin De Bruyne, 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.