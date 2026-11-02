Kimi Antonelli 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu!

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda nefesleri kesen zafer Meksika'da geldi. Sezonun 19. mücadelesi olan Meksika Grand Prix'si, tarihe geçecek büyük bir başarıya sahne oldu. Mercedes'in genç İtalyan pilotu Kimi Antonelli, başkent Meksiko'daki 4 bin 304 metrekarelik ikonik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yarışta üçüncü sırayı alarak şampiyonluğunu garantiledi.

Bu sonuçla birlikte 20 yaşındaki yetenek, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu rekorunu kırarak motor sporları dünyasının zirvesine yerleşti.

MEKSİKA'DA NEFES KESEN YARIŞ VE KIRMIZI BAYRAK DRAMI

Hermanos Rodriguez Pisti'nde start alan 71 turluk mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Red Bull'un Hollandalı yıldızı Max Verstappen, kusursuz bir performans sergileyerek 2 saat 20 dakika 28.772 saniyelik derecesiyle Meksika Grand Prix'sinin galibi oldu. Ferrari'nin Britanyalı efsane pilotu Lewis Hamilton ise liderin sadece 0.799 saniye gerisinde ikincilik kürsüsüne çıktı. Bu sezonki 9. etap galibiyetini kovalayan ve şampiyonluk için piste çıkan Kimi Antonelli ise Verstappen'in 4.006 saniye arkasında yarışı üçüncü sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı.

Yarışın önemli anlarından biri ise 45. turda yaşandı. Valtteri Bottas'ın sol ön lastiğinin patlaması sonucu spin atarak düzlüğün sonundaki bariyerlere çok sert çarptığı kaza, pistte nefesleri kesti. Kazanın ardından çıkan kırmızı bayrak nedeniyle yarışa bir süre ara verilirken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

ANTONELLİ: "DİYECEK SÖZ BULAMIYORUM, İNANILMAZ BİR SEZONDU"

Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra duygu dolu anlar yaşayan genç pilot, başarısını hem takımına hem de ailesine armağan etti. Bu seviyeye onların desteği sayesinde geldiğini vurgulayan Antonelli, şu ifadeleri kullandı:

"Diyecek söz bulamıyorum; az önce yaşananları idrak etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir sezondu; bu podyumu Max ve Lewis gibi isimlerle paylaşmak ise harika. Gelecekte daha fazla kıyasıya mücadele yaşamayı dört gözle bekliyorum. Bu hafta sonu kendimi biraz daha gergin hissediyordum ancak sonunda başardığım için çok mutluyum."

ŞAMPİYONLUK SONRASI PUAN DURUMU

Sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala şampiyonun belli olduğu Formula 1'de, sıradaki heyecan 8 Kasım'da düzenlenecek Brezilya Grand Prix'si olacak. Geride kalan 19 yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanındaki son durum ise şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI:

Kimi Antonelli – 380 puan Max Verstappen – 261 puan Lewis Hamilton – 259 puan George Russell – 250 puan Charles Leclerc – 245 puan

TAKIMLAR KLASMANI: