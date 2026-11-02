TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:54

Kimi Antonelli 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu!

Mercedes'in genç dahisi Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sinde podyuma çıkarak sezonun bitimine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. 20 yaşındaki İtalyan pilot, F1 tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını alarak adını motor sporları efsanelerinin arasına yazdırdı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kimi Antonelli 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:54

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda nefesleri kesen zafer Meksika'da geldi. Sezonun 19. mücadelesi olan Meksika Grand Prix'si, tarihe geçecek büyük bir başarıya sahne oldu. Mercedes'in genç İtalyan pilotu , başkent Meksiko'daki 4 bin 304 metrekarelik ikonik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yarışta üçüncü sırayı alarak şampiyonluğunu garantiledi.

Kimi Antonelli 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu!

Bu sonuçla birlikte 20 yaşındaki yetenek, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu rekorunu kırarak motor sporları dünyasının zirvesine yerleşti.

MEKSİKA'DA NEFES KESEN YARIŞ VE KIRMIZI BAYRAK DRAMI

Hermanos Rodriguez Pisti'nde start alan 71 turluk mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Red Bull'un Hollandalı yıldızı Max Verstappen, kusursuz bir performans sergileyerek 2 saat 20 dakika 28.772 saniyelik derecesiyle Meksika Grand Prix'sinin galibi oldu. Ferrari'nin Britanyalı efsane pilotu ise liderin sadece 0.799 saniye gerisinde ikincilik kürsüsüne çıktı. Bu sezonki 9. etap galibiyetini kovalayan ve şampiyonluk için piste çıkan Kimi Antonelli ise Verstappen'in 4.006 saniye arkasında yarışı üçüncü sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı.

Kimi Antonelli 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu!

Yarışın önemli anlarından biri ise 45. turda yaşandı. Valtteri Bottas'ın sol ön lastiğinin patlaması sonucu spin atarak düzlüğün sonundaki bariyerlere çok sert çarptığı kaza, pistte nefesleri kesti. Kazanın ardından çıkan kırmızı bayrak nedeniyle yarışa bir süre ara verilirken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

ANTONELLİ: "DİYECEK SÖZ BULAMIYORUM, İNANILMAZ BİR SEZONDU"

Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra duygu dolu anlar yaşayan genç pilot, başarısını hem takımına hem de ailesine armağan etti. Bu seviyeye onların desteği sayesinde geldiğini vurgulayan Antonelli, şu ifadeleri kullandı:

"Diyecek söz bulamıyorum; az önce yaşananları idrak etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir sezondu; bu podyumu Max ve Lewis gibi isimlerle paylaşmak ise harika. Gelecekte daha fazla kıyasıya mücadele yaşamayı dört gözle bekliyorum. Bu hafta sonu kendimi biraz daha gergin hissediyordum ancak sonunda başardığım için çok mutluyum."

Kimi Antonelli 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu!

ŞAMPİYONLUK SONRASI PUAN DURUMU

Sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala şampiyonun belli olduğu Formula 1'de, sıradaki heyecan 8 Kasım'da düzenlenecek Brezilya Grand Prix'si olacak. Geride kalan 19 yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanındaki son durum ise şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI:

  1. Kimi Antonelli  – 380 puan
  2. Max Verstappen – 261 puan
  3. Lewis Hamilton – 259 puan
  4. George Russell  – 250 puan
  5. Charles Leclerc – 245 puan

TAKIMLAR KLASMANI:

  1. Mercedes – 630 puan
  2. Ferrari – 504 puan
  3. Red Bull – 380 puan
  4. McLaren – 371 puan
  5. Racing Bulls – 104 puan
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı
Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmesi! Sergio Conceiçao İstanbul'a davet edildi
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!
ETİKETLER
#Max Verstappen
#lewis hamilton
#Kimi Antonelli
#Meksika Grand Prix
#Hermanos Rodriguez Pisti
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.