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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:39

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi! "Bu VAR niye var?"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve hakem kararlarına tepki gösteren yeşil-siyahlıların başkanı Recep Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:39

'de heyecan 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Kocaelispor cephesinden, Beşiktaş mücadelesinin ardından karşılaşmanın hakemleri ile ilgili sert açıklamalar geldi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi! "Bu VAR niye var?"

Son olarak yeşil-siyahlıların başkanı Recep Durul da maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla VAR sistemini ve hakem kararlarını eleştirdi.

Futbolda adalet vurgusu yapan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. , birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelenizden dolayı takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi! "Bu VAR niye var?"
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ETİKETLER
#İstanbul
#Beşiktaş
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#Recep Durul
#Spor
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