Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan hakem tepkisi! "Bu VAR niye var?"

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Kocaelispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Kocaelispor cephesinden, Beşiktaş mücadelesinin ardından karşılaşmanın hakemleri ile ilgili sert açıklamalar geldi.

Son olarak yeşil-siyahlıların başkanı Recep Durul da maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla VAR sistemini ve hakem kararlarını eleştirdi.

Futbolda adalet vurgusu yapan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelenizden dolayı takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.