Kosova Teknik Direktörü Franco Foda'dan Türkiye için farklı taktik: Slovakya maçını hatırlattı!

Kosova'da Türkiye maçının heyecanı yaşanıyor. Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, ilk kez basın toplantısının bu kadar kalabalık olduğunu dile getirdi ve taktiksel olarak da Edon Zhegrova'ya dikkat çekti.

KOSOVA'DA FRANCO FODA'DAN TÜRKİYE MAÇI İÇİN FARKLI TAKTİK!

"Türkiye çok güçlü bir takım. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları var. Ama biz de finale kadar bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yarı yarıya! İnanıyorum ki iyi bir maç olacak. Edon Zhegrova'yı Slovakya maçında taktik gereği oynatmadım. O gün bize daha uzun boylu oyuncular lazımdı. Türkiye maçı için ise ayrıca karar vereceğiz. Tabii taktiğimi açıklayamam fakat Türkiye çok güçlü bir takım. Kısa paslarla hücum ediyorlar. Biz ise topu aldığımız anda hızlı çıkışlar yapacağız. Coşku ve motivasyon gerçekten şehrin her yerinde. Basın toplantısı bile coşkulu, farklı. Daha önceki basın toplantılarında bu kadar gazeteci ve muhabir yoktu."