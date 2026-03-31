 | Burak Ayaydın

Kosova Teknik Direktörü Franco Foda'dan Türkiye için farklı taktik: Slovakya maçını hatırlattı!

Kosova-Türkiye mücadelesine saatler kala, Franco Foda'dan önemli açıklamalar geldi. Basın toplantısında play-off finalini değerlendiren Alman çalıştırıcı, Türkiye karşılaşması için önceki mücadelelerinden farklı bir taktik olacağını belirtti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 00:28

Kosova'da Türkiye maçının heyecanı yaşanıyor. Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, ilk kez basın toplantısının bu kadar kalabalık olduğunu dile getirdi ve taktiksel olarak da Edon Zhegrova'ya dikkat çekti.

Kosova Teknik Direktörü Franco Foda'dan Türkiye için farklı taktik: Slovakya maçını hatırlattı!

Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, Türkiye maçı öncesinde takımın durumu ve taktiksel yaklaşımları hakkında açıklamalarda bulundu.
Foda, Türkiye'nin Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi önemli oyunculara sahip güçlü bir takım olduğunu belirtti.
Foda, Edon Zhegrova'yı Slovakya maçında taktik gereği oynatmadığını, ancak Türkiye maçında bu konuda ayrı bir karar vereceklerini ifade etti.
Foda, Türkiye'nin kısa paslarla hücum ettiğini, Kosova'nın ise topu aldığı anda hızlı çıkışlar yapacağını söyledi.
Foda, basın toplantısının beklenenden çok kalabalık olmasının şehrin genelindeki coşku ve motivasyonu yansıttığını dile getirdi.
KOSOVA'DA FRANCO FODA'DAN TÜRKİYE MAÇI İÇİN FARKLI TAKTİK!

"Türkiye çok güçlü bir takım. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuları var. Ama biz de finale kadar bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yarı yarıya! İnanıyorum ki iyi bir maç olacak. Edon Zhegrova'yı Slovakya maçında taktik gereği oynatmadım. O gün bize daha uzun boylu oyuncular lazımdı. Türkiye maçı için ise ayrıca karar vereceğiz. Tabii taktiğimi açıklayamam fakat Türkiye çok güçlü bir takım. Kısa paslarla hücum ediyorlar. Biz ise topu aldığımız anda hızlı çıkışlar yapacağız. Coşku ve motivasyon gerçekten şehrin her yerinde. Basın toplantısı bile coşkulu, farklı. Daha önceki basın toplantılarında bu kadar gazeteci ve muhabir yoktu."

