Kuopion-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

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İstanbul
UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasına adım atan temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa sahnesindeki ilk sınavını Finlandiya deplasmanında veriyor. Bordo-mavili ekibin Kuopion (KuPS) ile oynayacağı 1. hafta mücadelesini yönetecek hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı.
Zorlu karşılaşmada düdük çalacak isim Malta Futbol Federasyonu'ndan Ishmael Barbara oldu. Barbara’nın yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.
Trabzonspor, Finlandiya ekibi karşısında 3 puan mücadelesine 15 Ekim Perşembe günü çıkacak. Kuopion - Trabzonspor karşılaşması Türkiye saati ile 19:45’te başlayacak.