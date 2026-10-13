Kuopion-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasına adım atan temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa sahnesindeki ilk sınavını Finlandiya deplasmanında veriyor. Bordo-mavili ekibin Kuopion (KuPS) ile oynayacağı 1. hafta mücadelesini yönetecek hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı.

YARDIMCILARI DA MALTA'DAN

Zorlu karşılaşmada düdük çalacak isim Malta Futbol Federasyonu'ndan Ishmael Barbara oldu. Barbara’nın yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.

MÜCADELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Finlandiya ekibi karşısında 3 puan mücadelesine 15 Ekim Perşembe günü çıkacak. Kuopion - Trabzonspor karşılaşması Türkiye saati ile 19:45’te başlayacak.