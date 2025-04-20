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 | Burak Ayaydın

Los Angeles Lakers'a play-off şoku: LeBron James ve Luka Doncic'i silkelediler!

NBA play-off etabında Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. Ev sahibi Los Angeles Lakers'ın ritim sorunları yaşadığı maçta, kazanan Minnesota Timberwolves oldu.

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Los Angeles Lakers'a play-off şoku: LeBron James ve Luka Doncic'i silkelediler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 10:59

NBA'de play-off serileri başladı ve Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves ilk maçı oynadı. Lakers'ı deplasmanda 117-95 ile geçen Timberwolves, LeBron James ve Luka Doncic'e adeta sert bir 'merhaba' dedi ve seriye iddialı bir başlangıç yaptı.

PLAY-OFF'TA LOS ANGELES LAKERS KÖTÜ BAŞLADI

Favori çıktığı maçı kendi sahasında kaybeden ve seride 1-0 geriye düşen Lakers'ta; Luka Doncic 37 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, LeBron James ise 19 sayılık performans gösterdi. Diğer taraftaysa seride sürpriz bir deplasman galibiyetiyle öne geçen Minnesota Timberwolves; Jaden McDaniels’ın 25 sayı ile 9 ribaund ve Anthony Edwards’ın 22 sayı, 9 asist, 8 ribaundluk istatistikleriyle saha avantajını aldı.

Los Angeles Lakers'a play-off şoku: LeBron James ve Luka Doncic'i silkelediler!

SONUÇLAR

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks: 117-98
Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 112-110
New York Knicks - Detroit Pistons: 123-112

Sıkça Sorulan Sorular

LAKERS NORMAL SEZONU KAÇINCI SIRADA BİTİRMİŞTİ?
NBA devi, sezon boyunca 50 galibiyet almış ve Batı Konferansı'nda 3. sırada yer alarak play-off biletini kapmıştı.
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ETİKETLER
#nba
#lebron james
#los angeles lakers
#Luka Doncic
#Minnesota Timberwolves
#play off
#Spor
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