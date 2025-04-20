Los Angeles Lakers'a play-off şoku: LeBron James ve Luka Doncic'i silkelediler!

NBA'de play-off serileri başladı ve Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves ilk maçı oynadı. Lakers'ı deplasmanda 117-95 ile geçen Timberwolves, LeBron James ve Luka Doncic'e adeta sert bir 'merhaba' dedi ve seriye iddialı bir başlangıç yaptı.

PLAY-OFF'TA LOS ANGELES LAKERS KÖTÜ BAŞLADI

Favori çıktığı maçı kendi sahasında kaybeden ve seride 1-0 geriye düşen Lakers'ta; Luka Doncic 37 sayı ve 8 ribaund ile oynarken, LeBron James ise 19 sayılık performans gösterdi. Diğer taraftaysa seride sürpriz bir deplasman galibiyetiyle öne geçen Minnesota Timberwolves; Jaden McDaniels’ın 25 sayı ile 9 ribaund ve Anthony Edwards’ın 22 sayı, 9 asist, 8 ribaundluk istatistikleriyle saha avantajını aldı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks: 117-98

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 112-110

New York Knicks - Detroit Pistons: 123-112