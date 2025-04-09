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 | Murat Makas

Luka Jovic transferi için babasından flaş itiraf! İki Süper Lig devi de peşinde

Süper Lig'in dev kulüpleri yeni sezona iddialı kadro kurmak için yaz transfer dönemi listesini hazırlıyor. Daha önce Süper Lig ekiplerinin ilgilendiği AC Milan'ın Sırp golcüsü Luka Jovic'in babası Milan Jovic, tekrar hamle yapacak olan iki Türk takımını açıkladı.

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Luka Jovic transferi için babasından flaş itiraf! İki Süper Lig devi de peşinde
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 12:04

Süper Lig ekipleri yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yeni transferler için geniş liste yapıyor. Transfer piyasası şimdiden hareketlenirken, AC Milan'ın Sırp golcüsü Luka Jovic Süper Lig devlerinin radarına girdi. Luka Jovic'in babası Milan Jovic yaz transfer dönemi için ilgilenen Türk takımlarını açıkladı.

Luka Jovic transferi için babasından flaş itiraf! İki Süper Lig devi de peşinde

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DEVREDE

Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy’un düşük performansı nedeniyle gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş forvet transferi için Luka Jovic’i listeye aldığı iddia ediliyor. Beşiktaş’ın ardından sezona güçlü giriş yapmak isteyen Trabzonspor da Jovic’i takibe aldı.

Luka Jovic transferi için babasından flaş itiraf! İki Süper Lig devi de peşinde

SERİ A'DAN DA TEKLİFLER VAR

Luka Jovic'in babası, oğlu için AC Milan'da kalmanın 'bir seçenek olmayabileceğini' itiraf etti. Football Italia’da yer alan habere göre Milan Jovic, Ocak ayında Beşiktaş ve Trabzonspor'dan, ayrıca Serie A'da Monza'dan teklifler aldığını dile getirdi. Milan Jovic, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın transfer için yeni hamle yapacağını iddia ediyor. Jovic'in transferde ismi daha önce Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Luko Jovic'in kariyer yolculuğunda şu ana kadar neler yaşandı?
Real Madrid, 2019 yılında onu Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon avro karşılığında transfer etti ancak 2022 yılında gelecekteki transfer ücretinin yüzde 50'sini ödemesi karşılığında Fiorentina'ya bedelsiz olarak transfer edildi. Benzer bir anlaşma 2023 yılında Milan ile de yapılmıştı ve 30 Haziran'da sona erecek kısa süreli bir sözleşme imzalanmıştı.
ETİKETLER
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#Luka Jovic
#Spor
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