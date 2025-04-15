Luka Modric'ten İngiliz kulübüne yatırım! Acun Ilıcalı'ya rakip oldu

Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye yatırım yaptı. Hırvat futbolcu, aynı ligde mücadele eden Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine de rakip oldu.

Real Madrid’in deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City’ye yatırım yaparak kulübe ortak oldu. Modric bu adımıyla, aynı ligde Hull City'nin sahibi olan Türk medya patronu Acun Ilıcalı'nın doğrudan rakibi konumuna geldi.​

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcunun kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi. 39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

SWANSEA CİTY'NİN LİGDEKİ DURUMU

Swansea City, İngiltere 2. futbol ligi (Championship)'de 54 puanla 12. sırada bulunuyor.