Mauro Icardi İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile geldi: İlk iş olarak takım arkadaşlarıyla tanışırdı

02 Şubat 2025 14:36 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 15:01

Sakatlığının ardından ülkesi Arjantin'e giden Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, İstanbul'a geri döndü. Wanda Nara'yla olaylı bir boşanma süreci geçiren Icardi'nin sevgilisi China Suarez'i de alıp İstanbul'a gelmesi oldukça dikkat çekti. Icardi İstanbul'a döndükten sonra ilk iş olarak sevgilisi Suarez'i takım arkadaşlarıyla tanıştırmak oldu.

Galatasaray'ın sevilen forveti Mauro Icardi, Avrupa maçında sakatlandıktan sonra tedavisi için Arjantin'e gitmişti. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Icardi, İstanbul’a döndü.

Arjantinli golcü, Milano’dan kalkan özel uçakla İstanbul’a geldi. Icardi yanında yeni sevgilisi China Suarez de getirdi. Icardi’nin tedavisinin artık İstanbul’da devam edeceği öğrenildi. Icardi İstanbul'a döndükten sonra ilk iş olarak sevgilisi Suarez'i takım arkadaşlarıyla tanıştırmak oldu.

14 MAÇA ÇIKTI, 6 GOL ATTI

31 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 6 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek ve güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.