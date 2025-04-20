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 | Burak Ayaydın

Mauro Icardi sevinci pahalıya patladı: Hakem cezayı kesti!

Brezilya Serie B'de Goias ile Vila Nova karşılaşırken, maça Mauro Icardi sevinci damga vurdu. Vila Nova'nın golünde Mauro Icardi sevincini gören hakem, flaş bir karar verdi.

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Mauro Icardi sevinci pahalıya patladı: Hakem cezayı kesti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 17:28

Brezilya'da Goias ile Vila Nova sahaya çıktı. Zorlu mücadelede karşılıklı goller olurken, maça damga vuran ise Mauro Icardi sevincinin yapıldığı an oldu.

Mauro Icardi sevinci pahalıya patladı: Hakem cezayı kesti!

MAURO ICARDI SEVİNCİNE HAKEMDEN KIRMIZI KART YAPTIRIMI GELDİ

Heyecanlı maçta 27. dakikada Goias, Arthur Caike'nin golüyle 1-0 öne geçti ama Vila Nova 41. dakikada Facundo Castro ile hızlı bir cevap verdi ve skor tabelasını eşitledi. Akabinde ise 66'da Messias ile Goias yeniden öne geçerken, Vila Nova 89. dakikada Arilson ile skoru yeniden eşitledi. Buraya kadar temponun başrolde olduğu mücadelede, Elias'tan Mauro Icardi sevincinin gelmesiyle büyük bir tezat yaşandı ve hakemden bu gol sevincine kırmızı kart (İkinci sarıdan) çıktı! Tribünlerin tahrik edildiğini düşünen hakemin kararı sosyal medyada tartışma konusu olurken, Vila Nova ise bugün oynanacak Botafogo maçında Elias'tan yararlanamayacak.

Mauro Icardi sevinci pahalıya patladı: Hakem cezayı kesti!

Sıkça Sorulan Sorular

HAKEM KARTI RAPORUNDA NASIL AÇIKLADI?
Elias'ın gol sevinci için hakem tarafından, ""Rakip taraftarlara karşı kışkırtıcı ve alaycı hareketler yaptı." denildi.
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#Goias-Vila Nova
#Spor
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