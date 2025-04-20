Mauro Icardi sevinci pahalıya patladı: Hakem cezayı kesti!

Brezilya'da Goias ile Vila Nova sahaya çıktı. Zorlu mücadelede karşılıklı goller olurken, maça damga vuran ise Mauro Icardi sevincinin yapıldığı an oldu.

MAURO ICARDI SEVİNCİNE HAKEMDEN KIRMIZI KART YAPTIRIMI GELDİ

Heyecanlı maçta 27. dakikada Goias, Arthur Caike'nin golüyle 1-0 öne geçti ama Vila Nova 41. dakikada Facundo Castro ile hızlı bir cevap verdi ve skor tabelasını eşitledi. Akabinde ise 66'da Messias ile Goias yeniden öne geçerken, Vila Nova 89. dakikada Arilson ile skoru yeniden eşitledi. Buraya kadar temponun başrolde olduğu mücadelede, Elias'tan Mauro Icardi sevincinin gelmesiyle büyük bir tezat yaşandı ve hakemden bu gol sevincine kırmızı kart (İkinci sarıdan) çıktı! Tribünlerin tahrik edildiğini düşünen hakemin kararı sosyal medyada tartışma konusu olurken, Vila Nova ise bugün oynanacak Botafogo maçında Elias'tan yararlanamayacak.