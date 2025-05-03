Merih Demiral tarihe geçti! Al Ahli şampiyon oldu

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki karşılaştı. Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Galeno ve Franck Kessie'nin golleriyle Kawasaki'yi 2-0 mağlup etti ve 13 yıl sonra şampiyonluk yaşadı.

MERİH DEMİRAL TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK OLDU

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Bu turnuva finalinde forma giyen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral, ayrıca Suudi Arabistan ekibindeki ilk kupasını kazandı.

MERİH DEMİRAL'IN AL AHLI PERFORMANSI

27 yaşındaki savunmacı, Suudi Arabistan ekibiyle bu sezon 39 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Bu süreçte 3358 dakika da sahada kalan Merih Demiral, istikrarlı performansıyla kupayı getiren isimlerden oldu.