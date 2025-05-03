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 | Burak Ayaydın

Merih Demiral tarihe geçti! Al Ahli şampiyon oldu

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Finalde Kawasaki'yi yenen Al Ahli, tam 13 yıl sonra kupa özlemini giderdi.

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Merih Demiral tarihe geçti! Al Ahli şampiyon oldu
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 23:23

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki karşılaştı. Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Galeno ve Franck Kessie'nin golleriyle Kawasaki'yi 2-0 mağlup etti ve 13 yıl sonra şampiyonluk yaşadı.

MERİH DEMİRAL TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK OLDU

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Bu turnuva finalinde forma giyen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral, ayrıca Suudi Arabistan ekibindeki ilk kupasını kazandı.

Merih Demiral tarihe geçti! Al Ahli şampiyon oldu

MERİH DEMİRAL'IN AL AHLI PERFORMANSI

27 yaşındaki savunmacı, Suudi Arabistan ekibiyle bu sezon 39 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Bu süreçte 3358 dakika da sahada kalan Merih Demiral, istikrarlı performansıyla kupayı getiren isimlerden oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

MERİH DEMİRAL'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başarılı futbolcunun, 2026 yazına kadar Al Ahli ile kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
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#Asya Şampiyonlar Ligi
#kawasaki
#Spor
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