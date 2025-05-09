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 | Burak Ayaydın

Milan Skriniar transfer konusunda açık kapı bıraktı!

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sezon sonundaki transfer sürecine dair net bir şey söylemeyen deneyimli savunmacı, sadece mutlu olduğunu belirtti.

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Milan Skriniar transfer konusunda açık kapı bıraktı!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 23:12

Fenerbahçe'de Başakşehir maçının ardından değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Yayıncı kuruluşa mücadelenin ardından röportaj veren Milan Skriniar, ameliyat olan Mert Hakan Yandaş'ı da unutmadı.

MILAN SKRINIAR'DAN BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASINDA YORUMLAR

"Gol pozisyonunda top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Ligi ve sezonu kapatabileceğimiz en iyi şekilde kapatmak istiyoruz. İlave olarak ise şu an transferle alakalı yorum yapmak zor benim için. Daha oynayacağımız üç maç var. Bundan sonra zamanımız olacak her şeyi değerlendirmek adına. Burada iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aynı zamanda ben bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat geçirdi. Mert Hakan bu galibiyet senin için."

Milan Skriniar transfer konusunda açık kapı bıraktı!

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN SKRINIAR TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?
Fenerbahçe yönetimi, yıldız savunmacı için PSG ile transfer görüşmelerine devam ediyor.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Milan Skriniar
#Transferler
#Spor
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