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 | Burak Ayaydın

Napoli'den kadim şampiyonluk için bir zafer daha!

İtalya Serie A'da lider Napoli, Lecce deplasmanına konuk oldu. Küme düşme hattındaki Lecce ile zorlu bir maç oynayan Napoli, kritik mücadeleden galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi.

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Napoli'den kadim şampiyonluk için bir zafer daha!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 00:43

İtalya Serie A'da Lecce'yi 1-0 ile geçen Napoli, zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı. Galibiyeti getiren gol 24. dakikada Raspadori'den gelirken, Napoli'nin yenilmezlik serisi de 9 maça çıkmış oldu.

ANTONIO CONTE İLE NAPOLI ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Sezon başında şampiyonluk adayı olarak gösterilmeyen Napoli, Antonio Conte ile an itibarıyla Serie A liderliğini devam ettiriyor. Lecce galibiyetiyle birlikte puanını 77 yapan mavi beyazlılar, 1 maç fazlasıyla ikinci sıradaki Inter'e 6 puanlık fark atmış durumda.

https://x.com/sscnapoliES/status/1918729803932619121

FİKSTÜR BİLGİSİ

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında lider Napoli; Genoa'yı konuk ederken, Lecce ise Hellas Verona deplasmanına gidecek.

Sıkça Sorulan Sorular

LECCE KAÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR?
Küme hattında olan Lecce, 12 maçtır galip gelemiyor.
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ETİKETLER
#Napoli
#İtalya Serie A
#Lig Lideri
#Spor
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