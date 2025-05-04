Napoli'den kadim şampiyonluk için bir zafer daha!

İtalya Serie A'da lider Napoli, Lecce deplasmanına konuk oldu. Küme düşme hattındaki Lecce ile zorlu bir maç oynayan Napoli, kritik mücadeleden galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi.