Napoli'den kadim şampiyonluk için bir zafer daha!

İtalya Serie A'da lider Napoli, Lecce deplasmanına konuk oldu. Küme düşme hattındaki Lecce ile zorlu bir maç oynayan Napoli, kritik mücadeleden galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledi.
İtalya Serie A'da Lecce'yi 1-0 ile geçen Napoli, zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı. Galibiyeti getiren gol 24. dakikada Raspadori'den gelirken, Napoli'nin yenilmezlik serisi de 9 maça çıkmış oldu.
Sezon başında şampiyonluk adayı olarak gösterilmeyen Napoli, Antonio Conte ile an itibarıyla Serie A liderliğini devam ettiriyor. Lecce galibiyetiyle birlikte puanını 77 yapan mavi beyazlılar, 1 maç fazlasıyla ikinci sıradaki Inter'e 6 puanlık fark atmış durumda.
https://x.com/sscnapoliES/status/1918729803932619121
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında lider Napoli; Genoa'yı konuk ederken, Lecce ise Hellas Verona deplasmanına gidecek.