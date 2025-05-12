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 | Sule Altinel

Necip Uysal, 274 gün sonra sahalara döndü

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, uzun süreli sakatlığı sonrası Adana Demirspor karşısında tam 274 gün sonra forma giydi.

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Necip Uysal, 274 gün sonra sahalara döndü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 03:52
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 03:52

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı.

274 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Adana Demirspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna dahil edilen Necip, 274 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Necip Uysal, 274 gün sonra sahalara döndü

SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAMIŞTI

Necip Uysal bu sezon ilk hafta deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendikleri mücadelede forma giymişti.

"ÇOK DUYGUSALIM"

Tecrübeli futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.

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