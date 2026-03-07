Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Okan Buruk kararını verdi, yönetime raporu sundu! Yıldız oyuncunun bileti kesildi

Gelecek sezon için şimdiden hazırlıklara başlayan Galatasaray'da Okan Buruk yönetime raporunu sundu. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun biletini kesti. İşte detaylar...

07.03.2026
saat ikonu 14:51
07.03.2026
saat ikonu 15:05

'da yarışı sürerken bir yandan da teknik direktör 'un talepleri doğrultusunda gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte birçok isimle yolların ayrılması beklenirken Okan Buruk, bir oyuncu için de şimdiden kararını verdi.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezon transfer çalışmalarına başlarken, Kaan Ayhan ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
Galatasaray, gelecek sezon için Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
Kadrodaki birçok isimle yolların ayrılması öngörülüyor.
Kaan Ayhan'ın sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim olduğu belirtildi.
Hem Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklar sürüyor.

OKAN BURUK RAPORU VERDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yaz transfer döneminde kadroya önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.

İLK İSİM KAAN AYHAN

Sarı-kırmızılı yönetimin yolları ayırmayı planladığı oyunculardan birinin de 2023 yazında takıma katılan olduğu belirtildi. 31 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda vedalaşılması bekleniyor.

