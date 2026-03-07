Okan Buruk kararını verdi, yönetime raporu sundu! Yıldız oyuncunun bileti kesildi

Kategoriler
Galatasaray'da şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan da teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte birçok isimle yolların ayrılması beklenirken Okan Buruk, bir oyuncu için de şimdiden kararını verdi.
Hem Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklar sürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yaz transfer döneminde kadroya önemli takviyeler yapmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin yolları ayırmayı planladığı oyunculardan birinin de 2023 yazında takıma katılan Kaan Ayhan olduğu belirtildi. 31 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda vedalaşılması bekleniyor.