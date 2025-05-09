Okan Buruk onay verdi: Galatasaray dünya yıldızıyla resmi görüşmelere başladı!

Galatasaray'da Okan Buruk'un onayıyla Bernardo Silva ile transfer görüşmeleri başladı. Bernardo Silva'yı uzun zamandır takip eden Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da olumlu raporuyla birlikte Portekizli yıldız ile resmen görüşmelere başladı ve şartlarını sordu.

Galatasaray'da teknik adam Okan Buruk'un direktifiyle birlikte Bernardo Silva için transfer pazarlığı başladı. Bernardo Silva; an itibarıyla Manchester City'den ayrılmaya hazırlanırken, Galatasaray yönetimi ise kritik hamle için devreye girdi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN YENİ YILDIZI BERNARDO SILVA

Galatasaray yönetimi, gelecek sezon için Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak amacıyla Bernardo Silva ile görüşmelere başladı. Manchester City'nin gözden çıkardığı Portekizli oyuncuya Barcelona başta olmak üzere pek çok takım talip olurken, İngiliz basını ise Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla ilk temaslarda bulunduğunu ve sürpriz transferi bitirmek istediğini duyurdu.

BERNARDO SILVA TRANSFER İÇİN KARAR VERMEDİ

İngiltere'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva, şu an için nerede oynamak istediğine karar vermedi ve düşünmek için biraz daha zaman istedi. Esasen ise Portekizli yıldızın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve üst düzey seviyede futbol oynamayı düşündüğü biliniyor.

BERNARDO SILVA VE MANCHESTER CITY'DEKİ SON DURUMU

Bu sezon Manchester City ile 45 maça çıkan Bernardo Silva, 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.