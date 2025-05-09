UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere rüzgârı: Manchester United ve Tottenham finalde!

Manchester United ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. İngiliz ekipleri, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt'i eleyerek üst tura yükseldi.

https://x.com/ManUtd/status/1920583026800500788

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İNGİLİZ FİNALİ

Manchester United, ilk maçta 3-0 yendiği Bilbao'yu rövanşta da 4-1 mağlup etti ve toplamda 7-1'lik skorla finale yükseldi. Diğer tarafta ise Tottenham, İngiltere'deki 3-1'lik Bodo zaferinin ardından bugün de deplasmanda 2-0 kazandı ve kupanın bir ucundan tutan diğer takım olmuş oldu. Nihayetinde ise bu sonuçlarla birlikte Kupa 2'nin İngiltere'ye gideceği kesinleşti.

FİNAL MAÇI İSPANYA'DA

Manchester United ve Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

https://x.com/SpursOfficial/status/1920585923571363919