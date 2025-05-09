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 | Burak Ayaydın

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere rüzgârı: Manchester United ve Tottenham finalde!

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Tottenham, finale yükseldi. Manchester United; Athletic Bilbao'yu elerken, Tottenham ise Bodo/Glimt'i turnuva dışına itti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere rüzgârı: Manchester United ve Tottenham finalde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 00:17

Manchester United ve Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. İngiliz ekipleri, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt'i eleyerek üst tura yükseldi.

https://x.com/ManUtd/status/1920583026800500788

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İNGİLİZ FİNALİ

Manchester United, ilk maçta 3-0 yendiği Bilbao'yu rövanşta da 4-1 mağlup etti ve toplamda 7-1'lik skorla finale yükseldi. Diğer tarafta ise Tottenham, İngiltere'deki 3-1'lik Bodo zaferinin ardından bugün de deplasmanda 2-0 kazandı ve kupanın bir ucundan tutan diğer takım olmuş oldu. Nihayetinde ise bu sonuçlarla birlikte Kupa 2'nin İngiltere'ye gideceği kesinleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere rüzgârı: Manchester United ve Tottenham finalde!

FİNAL MAÇI İSPANYA'DA

Manchester United ve Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

https://x.com/SpursOfficial/status/1920585923571363919

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN İNGİLTERE İÇİN ÖNEMİ NEDİR?
Finali kazananın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı süreç, İngiltere'nin ülke puanına olumlu etki edecek.
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