Okan Buruk üst üste gelecek zaferleri istiyor!

Galatasaray'da 2-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, an itibarıyla yeni hedeflerini ve süreci anlattı.

OKAN BURUK'TAN TRABZONSPOR MAÇI SONUNDA AÇIKLAMALAR

"Özellikle rakibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. İlk yarı çok disiplinli oynadılar. İlk yarıda rakip kaleye attığımız şutlar, 10 dakikalık bölümdeydi. Son 10 dakikada ise kötü oynadık. Özellikle uzun top dönüşlerinde verdiğimiz boş alanlar oldu. Türkiye Kupası finali için örnek olacak. Duran topları çok etkili kullandık. Doğru yerlere de gittik ve devamında da Morata ile forvet hattını ikiledik. Hem bağlantı oyuncusu hem de şutör olarak kullanmak istedik ve golü bulduk. Onlar da savunma anlamında önemli işler çıkardılar.

Ocak-Şubat aylarında çok sıkıntılar yaşadık. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Kupadaki Fenerbahçe maçından sonra bu tersine döndü. Galatasaray takımı mayıs ayı yaklaştığında daha motive olur. Taraftarımızla birlikte mayıs motivasyonunu yakaladık. Önce Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Devamında ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Teknik adam olarak bunu başarmak istiyorum. Bu sene üçüncüsü seneye inşallah dördüncüsü olur."