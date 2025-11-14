Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Osimhen bu kez Lemina'yı üzdü! Uzatmalarda fişi çekti

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turunda Nijerya, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede uzatmalarda bulduğu gollerle Gabon’u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, attığı 2 golle yıldızlaştı. Gabon'un golü ise bir başka Galatasaraylı Lemina'dan geldi.

Osimhen bu kez Lemina'yı üzdü! Uzatmalarda fişi çekti
14.11.2025
14.11.2025
05:58

2026 Afrika Elemeleri play-off'larında , 'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 4-1 yenerek finale yükseldi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı.

Akor Adams'ın 78 ve Mario Lemina'nın 89. dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

TÜRKİYE'DEN 5 OYUNCU GÖREV ALDI

Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra takım kaptanlığı yapan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giydi. Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler'den Andre Poko görev yaptı.

NİJERYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLDU

Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Kamerun'u 1-0 mağlup eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

#Nijerya
#gabon
#fıfa dünya kupası
#Afrika Elemeleri
#Viktor Osimhen
#Wilfred Ndidi
#Spor
