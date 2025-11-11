İspanya'da Türkiye maçı öncesi sakatlık! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri rakiplerinden İspanya Milli Takımı'na kötü haber geldi.
İspanya'da Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Türkiye maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Bu sezon 11 maça çıkan Yamal, 6 gol atıp 6 asist yapmıştı.
İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda saat 22.45'te oynanacak.