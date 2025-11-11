Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maç kazanan Galatasaray'a galibiyetleri Victor Osimhen getirdi.

ÖNCE OSİMHEN SONRA SİNGO

Liverpool ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da boş geçmeyen Osimhen, 6 golle krallıkta ilk sırada. Nijeryalı forveti takip eden Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızını daha listelerine aldı: Wilfried Singo.

BİRÇOK DÜNYA DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Singo'nun Ajax maçındaki performansı, Premier Lig kulüplerini çok etkiledi. Başta Liverpool olmak üzere Manchester United ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı aldı. Fildişili savunmacı, Avrupa'daki US Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.

60 MİLYON EURO

Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Sağ bek ve stoper oynayabilen 25 yaşındaki savunmacıya ara transfer döneminde teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MONACO'YA KÂRDAN PAY

Galatasaray ile Monaco arasında yapılan anlaşmada, Fransız ekibinin bir sonraki satıştaki kârdan %10'luk payı bulunuyor.