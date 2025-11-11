Menü Kapat
Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da kritik gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin galip gelmesiyle birlikte zirvede fark 1 puana düşerken, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Cimbom, Ajax'ı 3-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı takımın yıldızını dev kulüpler radarına aldı. İşte detaylar...

Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor
'nde üst üste 3 maç kazanan 'a galibiyetleri getirdi.

Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor

ÖNCE OSİMHEN SONRA SİNGO

ve Bodo/Glimt'in ardından Ajax'ı da boş geçmeyen Osimhen, 6 golle krallıkta ilk sırada. Nijeryalı forveti takip eden Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızını daha listelerine aldı: Wilfried Singo.

Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor

BİRÇOK DÜNYA DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Singo'nun Ajax maçındaki performansı, Premier Lig kulüplerini çok etkiledi. Başta Liverpool olmak üzere ve Arsenal kulüpleri, Singo'yu izleme kararı aldı. Fildişili savunmacı, Avrupa'daki US Gilloise ve Monaco maçlarında scoutlar tarafından mercek altına alınacak.

Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor

60 MİLYON EURO

Galatasaray, 30.7 milyon Euro bonservis ödediği Singo'nun serbest kalma bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi. Sağ bek ve stoper oynayabilen 25 yaşındaki savunmacıya ara döneminde teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor

MONACO'YA KÂRDAN PAY

Galatasaray ile Monaco arasında yapılan anlaşmada, Fransız ekibinin bir sonraki satıştaki kârdan %10'luk payı bulunuyor.

Osimhen için geldiler, o ismi radarına aldılar! Galatasaray’ın yıldızını dünya devleri istiyor
