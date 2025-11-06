UEFA ülke puanı güncellendi! Galatasaray'ın zaferinin ardından işte Türkiye'nin yeri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti.

OSIMHEN TARİH YAZDI

İlk dakikalardan itibaren etkin bir oyun sergileyen Victor Osimhen, ikinci yarıda sahneye çıktı. Osimhen, 59, 66(P) ve 78. (P) dakikalarda topu ağlarla buluşturdu.

Osimhen'in hat-trick yaparak tarih yazdığı maçı Galatasaray 3-0 kazandı. Temsilcimizin tarihi zaferinin ardından ülke puanı da güncellendi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

İngiltere: 99 bin 5

İtalya: 87 bin 803

İspanya: 82 bin 203

Almanya: 78 bin 402

Fransa: 71 bin 248

Hollanda: 63 bin 700

Portekiz: 60 bin 266

Belçika: 56 bin 350

Türkiye: 46 bin

Çek Cumhuriyeti: 42 bin 300

Yunanistan: 39 bin 112