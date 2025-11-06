UEFA ülke puanı güncellendi! Galatasaray'ın zaferinin ardından işte Türkiye'nin yeri

Kategoriler
İstanbul
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti.
İlk dakikalardan itibaren etkin bir oyun sergileyen Victor Osimhen, ikinci yarıda sahneye çıktı. Osimhen, 59, 66(P) ve 78. (P) dakikalarda topu ağlarla buluşturdu.
Osimhen'in hat-trick yaparak tarih yazdığı maçı Galatasaray 3-0 kazandı. Temsilcimizin tarihi zaferinin ardından ülke puanı da güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Fransa: 71 bin 248