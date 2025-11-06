Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

UEFA ülke puanı güncellendi! Galatasaray'ın zaferinin ardından işte Türkiye'nin yeri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Victor Osimhen üç golle tarihe geçti. Galatasaray'ın zaferi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 10:11

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti.

OSIMHEN TARİH YAZDI

İlk dakikalardan itibaren etkin bir oyun sergileyen Victor Osimhen, ikinci yarıda sahneye çıktı. Osimhen, 59, 66(P) ve 78. (P) dakikalarda topu ağlarla buluşturdu.

Osimhen'in hat-trick yaparak tarih yazdığı maçı Galatasaray 3-0 kazandı. Temsilcimizin tarihi zaferinin ardından ülke puanı da güncellendi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

  • İngiltere: 99 bin 5
  • İtalya: 87 bin 803
  • İspanya: 82 bin 203
  • Almanya: 78 bin 402

  • Fransa: 71 bin 248

  • Hollanda: 63 bin 700
  • Portekiz: 60 bin 266
  • Belçika: 56 bin 350
  • Türkiye: 46 bin
  • Çek Cumhuriyeti: 42 bin 300
  • Yunanistan: 39 bin 112
  • Polonya: 38 bin 375
  • Norveç: 37 bin 987
  • Danimarka: 36 bin 981
  • İsviçre: 32 bin 500
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Ajax'ı deplasmanda devirdi: Şampiyonlar Ligi'nde üst üste zaferler!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Dinamo Zagreb örneği!
