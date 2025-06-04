Osimhen kararını veriyor! Dursun Özbek'ten müjde gibi açıklama: Güzel haberler gelecek!

Galatasaray'da gösterdiği performans ile herkesin dikkatini çeken Victor Osimhen'in ilerleyen günlerde kararını vermesi bekleniyor... Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran bir açıklama geldi. Dursun Özbek, Osimhen ile ilgili "Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da 25. şampiyonluk coşkusu devam ederken, 7’den 77’ye herkes gözünü Victor Osimhen’in gelecek sezon için vereceği kararda... Kariyerinin zirvesini Galatasaray'da yaşayan Osimhen, Al Hilal’in 3 yıl için sunduğu 120 milyon euroluk dev teklif nedeniyle kararsızlık yaşıyor. Osminhen'in bu hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı yönetime nihai kararını iletmesi bekleniyor.

OSIMHEN'İ DEV BİR TÖREN BEKLİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaraylı bazı yöneticilerin, “Şu anda bizimle kalma ihtimali yüzde 51” sözleri de taraftarı heyecanlandırmaya yetti... Eğer Nijeryalı yıldız “Devam ediyorum” derse, Galatasaray kendisi için görkemli bir tören düzenlenecek.

"İNŞALLAH GÜZEL HABERLER VERİRİZ"

Öte yandan Sabah Gazetesi'ne konuşan Dursun Özbek, Osimhen'in Galatasaray'a geliş süreciyle ve transferindeki son gelişmelerle ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Bir fırsat transferiydi. G.Saray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu. Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi. İyi olacak inşallah. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz.