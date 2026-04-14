Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Ozan Kabak, Hoffenheim'da kaldı! Milli futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Almanya'da Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın sözleşmsinin uzun süreli uzatıldığı duyurulurken 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 17:37

Bundesliga ekiplerinden 'da forma giyen 'ın Alman ekibindeki geleceği belli oldu. Futbolda transfer döneminin yaklaşmasıyla adı altyapısından yetiştiği eski kulübü ile anılan Ozan Kabak ile ilgili Hoffenheim'dan açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bundesliga ekibi Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını duyurdu.
Ozan Kabak, Hoffenheim'da kendini rahat hissettiğini ve kulübün kendisine büyük güven duyduğunu belirtti.
26 yaşındaki savunma oyuncusu, uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon 21 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.
Kabak, daha önce Galatasaray altyapısında yetişti ve Stuttgart, Schalke 04, Liverpool ile Norwich gibi kulüplerde forma giydi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
SÖZLEŞMESİNİN UZATILDIĞI DUYURULDU

Alman ekibi, Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı.

26 yaşındaki savunma oyuncusu da Hoffenheim ile nikah tazelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ozan, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞININ ARDINDAN SAHALARA DÖNDÜ

Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak, A Milli Takımı ile de 28 maça çıktı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ardından Schalke 04'e imza attı. Milli futbolcu, Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de Hoffenheim'a katıldı.

Uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından sahalara dönen 26 yaşındaki stoper, bu sezon 21 maça çıkarken 4 de gol kaydetti.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#hoffenheim
#ozan kabak
#sözleşme uzatma
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.