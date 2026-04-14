Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak'ın Alman ekibindeki geleceği belli oldu. Futbolda transfer döneminin yaklaşmasıyla adı altyapısından yetiştiği eski kulübü Galatasaray ile anılan Ozan Kabak ile ilgili Hoffenheim'dan açıklama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ozan Kabak, Hoffenheim'da kaldı! Milli futbolcunun sözleşmesi uzatıldı Bundesliga ekibi Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını duyurdu. Ozan Kabak, Hoffenheim'da kendini rahat hissettiğini ve kulübün kendisine büyük güven duyduğunu belirtti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon 21 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Kabak, daha önce Galatasaray altyapısında yetişti ve Stuttgart, Schalke 04, Liverpool ile Norwich gibi kulüplerde forma giydi.

SÖZLEŞMESİNİN UZATILDIĞI DUYURULDU

Alman ekibi, Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı.

26 yaşındaki savunma oyuncusu da Hoffenheim ile nikah tazelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ozan, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞININ ARDINDAN SAHALARA DÖNDÜ

Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı ile de 28 maça çıktı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ardından Schalke 04'e imza attı. Milli futbolcu, Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de Hoffenheim'a katıldı.

Uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından sahalara dönen 26 yaşındaki stoper, bu sezon 21 maça çıkarken 4 de gol kaydetti.