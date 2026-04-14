Ozan Kabak, Hoffenheim'da kaldı! Milli futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen Ozan Kabak'ın Alman ekibindeki geleceği belli oldu. Futbolda transfer döneminin yaklaşmasıyla adı altyapısından yetiştiği eski kulübü Galatasaray ile anılan Ozan Kabak ile ilgili Hoffenheim'dan açıklama geldi.
Alman ekibi, Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı.
26 yaşındaki savunma oyuncusu da Hoffenheim ile nikah tazelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ozan, "Hoffenheim'da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte sürekli gelişme potansiyeli görüyorum. Kulübüm bana büyük güven duydu, uzun süren sakatlığım sırasında bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Bu gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı ile de 28 maça çıktı.
2018-2019 sezonunun devre arasında Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ardından Schalke 04'e imza attı. Milli futbolcu, Liverpool ve Norwich'te kiralık olarak forma giydikten sonra 2022'de Hoffenheim'a katıldı.
Uzun süren sakatlığını atlatmasının ardından sahalara dönen 26 yaşındaki stoper, bu sezon 21 maça çıkarken 4 de gol kaydetti.