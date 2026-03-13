Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

PFDK, Domenico Tedesco'ya verilen cezayı açıkladı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan olaylı Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kararlarını açıkladı. 90+5’te gelen golle sahadan 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya kötü haber geldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
12:09
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
12:17

Fenerbahçe’nin Samsunspor’u konuk ettiği ve büyük bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmanın ardından disiplin sevkleri sonuçlandı. Maçın gergin atmosferinde rakip takım kulübesine yönelik sergilediği tutumlar nedeniyle PFDK’ya sevk edilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’nun cezası belli oldu.

PFDK, Domenico Tedesco'ya verilen cezayı açıkladı!

TFF'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu DOMENICO TEDESCO’nun, 08.03.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK, Domenico Tedesco'ya verilen cezayı açıkladı!

MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Kadıköy’de oynanan 25. hafta mücadelesinde Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin golleriyle iki kez öne geçmiş; Fenerbahçe ise Guendouzi, Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif’in golüyle galibiyete uzanmıştı. Uzatma dakikalarında gelen galibiyet golü sonrası saha kenarında tansiyon yükselmiş, Tedesco’nun Samsunspor yedek kulübesine doğru yaptığı hareketler hakem raporlarına yansımıştı.

PFDK, Domenico Tedesco'ya verilen cezayı açıkladı!

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER ARTIYOR

Tedesco’nun aldığı bu ceza, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giren Fenerbahçe’yi zora soktu. Gelecek hafta oynanacak müsabakada takımın başında sahaya çıkamayacak olan İtalyan çalıştırıcının yanı sıra, aynı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ederson Moraes de kadroda yer alamayacak.

PFDK, Domenico Tedesco'ya verilen cezayı açıkladı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
