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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 01:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 01:20

Portekiz, milli takım kampını terk eden Ronaldo'nun cezasını açıkladı

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'la yaşadığı tartışmadan sonra milli takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu. Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'ya hak mahrumiyeti ve para cezası verildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Portekiz, milli takım kampını terk eden Ronaldo'nun cezasını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 01:13
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 01:20

Portekiz Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Danimarka ile oynanan maçtan bir gün önce kamptan ayrılan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun cezasını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Portekiz, milli takım kampını terk eden Ronaldo'nun cezasını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kampı terk eden 41 yaşındaki Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verdi.
Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile oynanacak maçtan bir gün önce kamptan ayrılmıştı.
Disiplin kurulu, yönetmeliğin 160. maddesi uyarınca suçlamayı haklı bularak cezayı kararlaştırdı.
27 Eylül'deki Norveç maçında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.
72 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus ise kararlarını savunarak hiçbir oyuncunun kendi fikrini değiştiremeyeceğini belirtti.
Ronaldo'nun kasım ayında Danimarka ve Galler ile oynanacak maçlarda kadroda olması bekleniyor.
Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

RONALDO'YA HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI

Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşayan ve kampı terk eden Ronaldo'ya yöneltilen suçlamayı yönetmeliğinin 160 maddesi uyarınca haklı bulan federasyon disiplin kurulu, yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Portekiz, milli takım kampını terk eden Ronaldo'nun cezasını açıkladı

JORGE JESUS'U ELEŞTİRMİŞTİ

Uluslar Ligi'nde 27 Eylül'deki Norveç maçında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.

Portekiz, milli takım kampını terk eden Ronaldo'nun cezasını açıkladı

72 yaşındaki teknik direktör ise "İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Portekiz, milli takım kampını terk eden Ronaldo'nun cezasını açıkladı

KASIMDAKİ MAÇLARDA KADRODA OLACAK

Ronaldo'nın UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak Danimarka ve Galler maçlarında kadroda olması bekleniyor. Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanmıştı.

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