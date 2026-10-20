Portekiz, milli takım kampını terk eden Ronaldo'nun cezasını açıkladı

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İstanbul
Portekiz Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Danimarka ile oynanan maçtan bir gün önce kamptan ayrılan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun cezasını açıkladı.
Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşayan ve kampı terk eden Ronaldo'ya yöneltilen suçlamayı yönetmeliğinin 160 maddesi uyarınca haklı bulan federasyon disiplin kurulu, yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Uluslar Ligi'nde 27 Eylül'deki Norveç maçında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.
72 yaşındaki teknik direktör ise "İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.
Ronaldo'nın UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak Danimarka ve Galler maçlarında kadroda olması bekleniyor. Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanmıştı.