Real Madrid yeni hocasını buldu: Jose Mourinho geri dönüyor

Real Madrid bir kez daha teknik direktör arayışına başladı. Xabi Alonso'nun yerine bir başka eski futbolcusu Alvaro Arbeloa'yı takımın başına getiren İspanyol ekibi, alınan başarısız sonuçların ardından 43 yaşındaki çalıştırıcıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Kulüp başkanı Florentino Perez, teknik direktörlük için favori adayı belli oldu. Athletic'te yer alan habere göre; teknik direktör seçimi konusundaki süreci bizzat yürüten Real Madrid Başkanı Florentino Perez, eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu yeniden göreve getirmeyi planlıyor.
Başkan Perez'in Mourinho ısrarına rağmen bazı kulüp yetkililerin Portekizli çalıştırıcıya sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak Perez'in kupasız geçen iki sezondan sonra Mourinho ile yeniden başarı elde edilebileceği görüşünde olduğu belirtildi.
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jose Mourinho, sezon başında ülkesinin köklü kulüplerinden Benfica'nın başına geçti. Mourinho yönetimindeki Benfica, bitime 3 hafta kala lider Porto'nun 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'na veda eden Real Madrid ise LaLiga'da lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde yer alıyor.