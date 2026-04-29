Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Real Madrid yeni hocasını buldu: Jose Mourinho geri dönüyor

Son 2 sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de Xabi Alonso'dan sonra Alvaro Arbeloa ile de yollar ayrılıyor. İspanyol devinin gündemindeki hoca adayı belli oldu. Başkan Florentino Perez, takımın başına yeniden Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 02:47
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 03:15

Real Madrid bir kez daha teknik direktör arayışına başladı. Xabi Alonso'nun yerine bir başka eski futbolcusu Alvaro Arbeloa'yı takımın başına getiren İspanyol ekibi, alınan başarısız sonuçların ardından 43 yaşındaki çalıştırıcıyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'nun getirilmesi gündemde.
Xabi Alonso'nun yerine göreve gelen Alvaro Arbelo'nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Kulüp başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktör arayışında Jose Mourinho'yu favori aday olarak görüyor.
Perez, Mourinho'nun geri dönmesini en çok isteyen isimken, kulüpten bazı isimler bu duruma olumlu yaklaşmıyor.
Real Madrid, geçen sezonu kupasız tamamlarken bu sezon da Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'ndan elendi.
Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde bulunuyor.
BAŞKANIN FAVORİ ADAYI MOURINHO

Kulüp başkanı Florentino Perez, teknik direktörlük için favori adayı belli oldu. Athletic'te yer alan habere göre; teknik direktör seçimi konusundaki süreci bizzat yürüten Real Madrid Başkanı Florentino Perez, eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu yeniden göreve getirmeyi planlıyor.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Başkan Perez'in Mourinho ısrarına rağmen bazı kulüp yetkililerin Portekizli çalıştırıcıya sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak Perez'in kupasız geçen iki sezondan sonra Mourinho ile yeniden başarı elde edilebileceği görüşünde olduğu belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jose Mourinho, sezon başında ülkesinin köklü kulüplerinden Benfica'nın başına geçti. Mourinho yönetimindeki Benfica, bitime 3 hafta kala lider Porto'nun 7 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'na veda eden Real Madrid ise LaLiga'da lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde yer alıyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
