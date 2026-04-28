Uzun süredir takipteydi: Arda Güler, Premier Lig devine cevabını verdi!

Real Madrid formasıyla Avrupa futboluna damga vuran Arda Güler, başarılı bir sezonun son düzlüğünde yaşadığı talihsiz sakatlıkla sarsıldı. Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan 21 yaşındaki milli futbolcu, rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başladı. Arda’nın asıl hedefi, fiziksel olarak en güçlü haliyle 2026 Dünya Kupası'nda sahalara muhteşem bir dönüş yapmak.

PREMİER LİG DEVİNE KAPILAR KAPANDI

İngiliz devi Arsenal, uzun süredir radarında tuttuğu genç yıldız için hamlesini yaptı. Planeta Real Madrid'de yer alan bilgilere göre; Londra ekibi, Arda Güler’i kadrosuna katmak için ciddi bir yatırım planıyla masaya oturdu. Ancak milli yıldızın cevabı net oldu: "Hayır." İspanya’da mutlu olan Arda'nın, kariyer planlamasında Real Madrid ile kupalar kazanmaktan başka bir seçeneğe yer vermediği belirtildi.

İSTATİSTİKLERLE ARDA GÜLER

Bu sezon gösterdiği performansla piyasa değerini 90 milyon euro bandına çıkaran genç yıldız, skor katkısıyla da parmak ısırttı.