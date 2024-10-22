Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe tesislerinde dayak atıldı

22 Ekim 2024 19:55 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 20:01

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği kanat oyuncusu Ryan Kent hakkında gerçekler ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Samandıra'daki tesislerinde 'tekme tokat dayak yediği' iddia edildi. İşte çıkan kavganın nedeni...

Fenerbahçe-Manchester United maçının hakeminin kim olduğu belli oldu

Fenerbahçe-Manchester United maçının hakeminin kim olduğu belli oldu

Fenerbahçe​'de geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Ryan Kent​ ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden beri beklentileri karşılayamayan ve geçen sezonun devre arasında lisansı çıkartılmayan Ryan Kent, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun gelişinden sonra da kadroda kendine yer bulamadı.

RYAN KENT'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!

Sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla İngiliz futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişmenin perde arkasında neler olduğu merak edilirken, spor yorumcusu Emre Bol, Kent hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bol, katıldığı bir YouTube programında, Ryan Kent'in geçen sezon yaptığı uygunsuz bir davranışın ardından Samandıra​'da fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti.

"KENT'İ TEKME TOKAT DÖVDÜLER"

Kent'in 'tekme tokat dayak yediğini' iddia eden Bol, "Ryan Kent Fenerbahçe’de geçen sezon Yugoslav bir futbolcunun eşine mesaj atıyor. Bunu tekme tokat dövüyorlar tesislerde" dedi.