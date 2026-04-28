Sadettin Saran'dan Samandıra'ya flaş çıkarma! Futbolcularla özel toplantı yapacak

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden 3-0'lık skorla mağlup ayrılmasının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda önemli kararlar alındı. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile, kulübün sportif direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı.
Alınan bu kararların ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran öğle saatlerine doğru Samandıra’ya flaş bir çıkarma yaptı. Saran'ın oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre; Saran'ın hem kendi durumu hem de takımın mevcut süreciyle ilgili tüm detayların konuşulacağı kritik bir görüşme yapılacak.